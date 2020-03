Bomberos piden mayor responsabilidad

Un pedido de apoyo, formularon los bomberos voluntarios del Perú a la ciudadanía, a fin de actuar con responsabilidad y evitar posibles emergencias, y reducir riesgos, durante las medidas de emergencia decretadas por el gobierno, a causa del temible mal del coronavirus.

En tu casa o barrio

“Desde el año 1860 te hemos auxiliado en casi todo tipo de emergencias. Pero hoy, que el mundo está amenazado por una pandemia, somos nosotros los que debemos pedirte ayuda… Ayúdanos a no tener que ir a tu barrio o a tu casa para apagar un incendio, controlar una fuga de gas o atenderte por una caída”, señala la misiva.

Recomendaciones

Por ello recomendaron evita sobrecargar las instalaciones eléctricas del hogar y desconectar los equipos que no se use. Asimismo, estar atento a la cocina para evitar una inflamación o fuga de gas, revisar las conexiones y verificar que estén en buen estado. “Que tus hijos pequeños no ingresen a la cocina, podrían quemarse con las ollas y líquidos calientes. Los niños jamás deben estar en la cocina” recuerdan.

Solo para emergencias

También recomiendan no jugar en el techo ni en el balcón u otros sitios inseguros. “Si te caes tendremos que ir a tu casa para evacuarte a un hospital. En caso de incendios, fuga de gas, accidentes vehículares o rescates, recuerdan que el número para emergencias es el 1-1-6. Y si presentan síntomas del Coronavirus, llamar al 1-1-3 del MINSA.

El dato

“Estamos de guardia hoy como en los últimos 159 años. Pero para evitar el contagio, tenemos pocos Bomberos Voluntarios en servicio. Por eso, esta vez te pedimos por favor: cuídate, no nos hagas ir a tu casa”, señalan.