Borracho baña en gasolina e intenta quemar a su ex

Una comerciante estuvo a punto de convertirse en una víctima más de feminicidio, luego que su ex pareja le rociara gasolina e intentara prenderle fuego cuando se encontraba en su negocio en Chorrillos.

Para suerte de la mujer; Jesús Cárdenas Gutiérrez no pudo lograr su propósito, pues el encendedor que tenía no llegó a funcionar.

La denunciante contó que junto a una amiga estaban atendiendo en su puesto de la Av. Próceres, cuando el hombre bajo los efectos del alcohol

llegó con el propósito de matarla, tras reclamarle por una relación amorosa con otro hombre.

Una de sus compañeras salió en su defensa, pero el enloquecido hombre también la baño con combustible.

“Vino insultándome y me echó la gasolina al cuerpo y la cara. Yo me

corrí para los puestos de atrás, pero el me perseguía porque quería quemarme con el encendedor”, señaló.

Aterrada por lo ocurrido, la comerciante y su amiga acudieron a la comisaría para denunciar lo ocurrido. Agentes de la comisaría de Mateo Pumacahua actuaron de inmediato y lograron la captura del hombre.

“No me dejaba estar con nadie, porque tenía la esperanza que iba a volver con él”, afirmó la denunciante quien vive aterrorizada ante la posibilidad que el hombre que intentó matarla pueda ser liberado e intente atentar nuevamente contra su vida.

Los compañeros de la víctima contaron que no es la primera vez que el detenido llegaba para agredir a la mujer que decía amar.

Este caso trae al recuerdo el terrible ataque contra Evy Agreda la joven que

murió tras el ataque de Carlos Huallpa Vaca, un sujeto que la acosaba, y quien le roció combustible cuando viajaba en una unidad de transporte público.

El dato: En lo que va del año se han reportado 132 feminicidios, la misma cifra del año 2020.

