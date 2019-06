Borracho golpea a esposa, hija y suegra porque no le compró más cerveza

La madre de familia Sandra Maldonado Murayari, de 29 años, acusó a su conviviente, el comerciante Fran Ártica Remusgo, de golpearla a ella y a la niña de ambos, de tres años. La agraviada denunció también que el sujeto quemó gran parte de sus cosas, porque se negó a comprarle más cervezas para que siga tomando con un familiar por el Día del Padre.

LA QUISO AHORCAR

Lejos de hacer méritos para ser reconocido como un buen papá, Fran Ártica se desquició con toda su familia, el último fin de semana.

El sujeto bebió con su primo dentro de su vivienda en la zona de Santa Rosa A de Manchay. “Quería que le comprara más cerveza. Yo le dije que no podía porque estaba descansando con mi hija. Entonces, me insultó y agarró del cuello, me tiró la silla y también golpeó a la bebé”, relató la mujer aún adolorida.

PRENDE FUEGO

A Ártica no le importó que su pequeña estuviera mirando todo, menos que la madre de su pareja se meta. A ella también la golpeó hasta romperle un brazo. “No se detenía por nada. Esto ha sido más que violencia familiar, porque intentó ahorcarla”, relató Lourdes Murayari, de 50 años.

Antes de abandonar el lugar, el sujeto quemó toda la ropa de su conviviente e hija. “Estamos en la calle. Hemos perdido colchas, frazadas, poco le faltó para quemar la casa”, añadieron las agraviadas.

PNP LOS ATRAPA

El hombre se fue de la casa con su primo Arturo Quincho en una camioneta. Horas después, ambos fueron intervenidos a bordo del vehículo en la urbanización San Hilarión, en San Juan de Lurigancho.

EL DATO

Tras las diligencias de ley, Ártica fue puesto a disposición de la Primera Fiscalía de Lima Este. En videos captados por las agraviadas, no era la primera vez que él las golpeaba y lamentaba ‘no haberles roto la nariz’.