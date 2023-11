«Borrachos ignorantes» Magaly Medina arremetió contra Mr. Peet y «A Presión» por comentarios machistas

La conductora de espectáculos Magaly Medina condenó los comentarios «machistas» y «xenófobos» que se realizaron en el programa «A Presión». Recordemos que este espacio de contenido deportivo es conducido por el popular Mr. Peet, Gonzalo Núñez, Bruno Cavassa, Carlos Galván, entre otras figuras del deporte. Ante ello, la «Urraca» arremetió contra todo el programa por lo que sucedió recientemente en una de sus transmisiones al hablar sobre las mujeres venezolanas que se dedicaban a la prostitución. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina fulminó a Mr. Peet y al equipo de «A Presión»

La mediática conductora de espectáculos aprovechó instantes de su programa «Magaly TV: La Firme» para criticar lo sucedido en el programa «A Presión». Recordemos que este espacio es conducido por Mr. Peet, Gonzalo Núñez, Bruno Cavassa, Carlos Galván, entre otras figuras del deporte. Sin embargo, en muchas ocasiones se le da un espacio a los espectadores para que lancen comentarios durante la transmisión del programa. En ese contexto se dieron los cuestionados comentarios por parte del equipo de «A Presión».

Ante ello, Magaly Medina arremetió contra todo el programa tildándolos de «borrachos ignorantes». “Hoy me explicaron que era la persona que hacía voz en off en Combate, que narraba las dinámicas. ¿Y Mr. G es de Esto es Guerra? Bueno, como yo no veo eso, realmente no sé y no me importa quién es Mr. No sé qué y no sé cuánto. Son dizque comunicadores que critican los partidos de fútbol y tienen este programa, donde nadie les presta especial atención”, señaló Magaly Medina en un inicio.

«Mr. Peet habla con una seguridad como si realmente conociera de este asunto. Es como los hombres machistas e ignorantes, que se refieren a la mujer como si fuera un objeto (…) Estos señores, que ni les puedo decir señores, se ríen como si fuera una broma. Pero no, son comentarios que no se pueden tolerar. Nadie tiene derecho a hablar así de una mujer, ni siquiera de una prostituta. Son futbolistas y periodistas, pero hablan como si fueran borrachos ignorantes en una cantina”, manifestó la periodista.

¿Qué sucedió el programa «A Presión»?

En la más reciente emisión del programa «A Presión» conducido por Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, un comentario «machista» no pasó desapercibido por el Ministerio de la Mujer. Los panelistas Carlos Galván y Gonzalo Núñez hablaron sobre las mujeres venezolanas de una forma despectiva, misógina y xenófoba, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Incluso, en las imágenes también se vio a Mr. Peet participando de la conversación. Por este motivo, Magaly Medina lanzó fuertes críticas contra todo el programa.

@noticiasmedios247 Critican al programa ‘A presión’ de Mr. Peet por comentarios sexistas y xenófobos a raíz del Perú vs Venezuela Este martes 21 de noviembre, la selección peruana recibirá a su similar de Venezuela a las 21:00 horas locales en el Estadio Nacional por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Dicho partido viene generando gran expectativa respecto al accionar de la gran cantidad de venezolanos que residen ecn el país. En este contexto, en ‘A Presión’ se produjeron descalificadores comentarios respecto a las mujeres venezolanas, los cuales colocaron al programa en el ojo de la tormenta y generaron múltiples críticas. Todo comenzó cuando se reprodujo la pregunta de uno de sus seguidores que hacía referencia a las mujeres de dicha nacionalidad que ejercen la prostitución en Perú: “Si Venezuela gana, ¿las chamas suben o bajan sus precios?”. Dicho comentario fue tomado con humor por los participantes del programa. Carlos ‘El Negro’ Galván, quien fue el encargado de leerlo, lo calificó como “pregunta importante”. Posteriormente, y tras escucharlo, el conductor Peter Arévalo y otros panelistas como Bruno Cavassa, Gonzalo Núñez, Marko Ciurlizza y Gustavo Roverano comenzaron a reírse y realizar diversas bromas al respecto. Este fragmento de la transmisión fue viralizada en redes sociales por el periodista venezolano de ESPN Richard Méndez, quien en primer lugar solo vio la captura del comentario y dirigió sus críticas contra la producción: “Que vergonzoso que en un programa la producción permita publicar comentarios como el que hizo un usuario. Vergüenza porque irrespeta el gentilicio de otros, vergüenza por lo misógino y terrible porque hasta perjudica a sus patrocinantes y periodistas en la imagen”, publicó en su cuenta de X. 📝 Infobae #comentaristas #peru #peruvsvenezuela #futbol #polemica #venezolanas ♬ sonido original – Noticias Medios 24/7