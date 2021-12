Sale bono de S/ 1,500 para el personal de Salud

Compartir Facebook

El Gobierno autorizó la semana pasada el bono extraordinario y por única vez de 1,500 soles para el personal asistencial y administrativo del sector Salud, por su labor en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

LUZ VERDE A PAGO

En ese sentido, se autorizó el otorgamiento del referido subsidio para los trabajadores de los diferentes niveles de atención y en las sedes administrativas del Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras, sus Organismos Públicos y las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, por prestar servicios en el marco de la emergencia sanitaria causada por la Covid-19.

VÍNCULO CON MINSA

El personal comprendido es aquel que tiene vínculo laboral con el Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Seguro Integral de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales.

DEBES REGISTRARTE

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, el personal beneficiario de la bonificación extraordinaria autorizada deberá encontrarse registrado en el Aplicativo Informático del Registro Nacional del Personal de la Salud (INFORHUS) del Ministerio de Salud y en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), del Ministerio de Economía y Finanzas.

SUELTAN BILLETE

En ese sentido se autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de 283 millones 945,500 soles a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de

Economía y Finanzas.

Asimismo, se autoriza la transferencia de partidas hasta por la suma de 373 millones 945,500 soles a favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, del Seguro Integral de Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, para financiar el otorgamiento de la bonificación extraordinaria, con cargo a los recursos

de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

El dato: La bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio,

ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de bonificaciones, la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de asignaciones.

