¡Borró casete! Magaly Medina habló sobre su primera noche en la cárcel: «No recuerdo nada»

Magaly Medina celebró sus 26 años en la televisión con un programa especial de «Magaly TV». En esa edición recordó los momentos más sorprendentes de sus años en TV. En medio de eso, Magaly Medina abrió su corazón, recordó su tiempo en prisión y lo difícil que fue para ella. Aquí te contamos los detalles.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su tiempo en prisión?

Magaly Medina celebró el aniversario número 26 en el mundo de la televisión. Dentro del programa se presentó un segmento especial llamado «El confesionario» donde Paco Bazán. Allí Magaly decidió abrir su corazón y hablar sobre su estadía en la cárcel.

Como recordaremos, Magaly terminó tras perder un juicio contra el futbolista con Paolo Guerrero. La condena le cayó de sorpresa porque su abogado le juró que no tenía por qué preocuparse. «Mi abogado me había dicho que no había forma que me condenaran», contó.

Magaly confesó que sus recuerdos de la primera noche en prisión son borrosos, como si le hubieran ‘borrado casete’ de la mente. Y el motivo es algo que ni ella sabía. ¡Estrés postraumático! De acuerdo a Magaly, fue esa experiencia tan tensa lo que le hizo olvidar la mayoría de lo que pasó aquella noche en Santa Mónica.

Como ella misma dice, «No recuerdo mucho de la primera noche en Santa Mónica, porque después con la psiquiatría determinamos que yo ‘había borrado casete’ de la mayor parte de la noche. Me lo han contado luego y es porque sufría de estrés postraumático, que era algo de lo que no se hablaba en esa época. Yo no me acordaba nada de lo de esa noche».

Esta revelación de Magaly nos muestra un lado más humano de la famosa «Urraca». Sus recuerdos se esfumaron después de que la Policía la esposó y la llevó a prisión, por lo que no tenía idea de lo que pasaba a su alrededor. Magaly no tenía conciencia de lo que sucedía, y cuando la liberaron, la gente le contó lo que pasó.

«Lo último que me acordaba es que abrieron la puerta y que la multitud que había me empujó y no me acuerdo de más. La gente luego se me acercaba para decirme: ‘Yo te recibí esa noche’, ‘hablaste conmigo’… La gente me ha estado contando como fue, como llegué… Hubo mucha solidaridad en la cárcel, pero yo no me acordaba», mencionó Magaly.

Una teoría de por qué fue a prisión

Resulta que el episodio de «Magaly TV» donde compartió estos detalles también nos sorprendió con una teoría lanzada por el conductor deportivo Paco Bazán. Según él, algunos futbolistas de la época habrían estado interesados en ver a Magaly tras las rejas por sus famosos «ampays» y habrían hecho hasta una bolsa para lograrlo.

Magaly no se sorprendió por la teoría y aseguró que había escuchado algo similar antes. Y, de hecho, aún tiene demandas de futbolistas.

“Hablan de una bolsa, sí, que varios jugadores habrían dado una bolsa para pagar y lograr esa condena. Como ahora, muchos quieren verme en la cárcel. Yo tengo aún demanda de jugadores de fútbol. Hay muchos que se mueren por verme en prisión”, dijo la famosa conductora.

Sin embargo, Magaly también habló de su vida tras las rejas y su regreso triunfal a la televisión. ¡Así que ahí lo tienes, amigos! Magaly Medina, la «Urraca», abrió su corazón y reveló sus secretos más ocultos. ¿Te lo esperabas?