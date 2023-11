¿Borró cassette? Milett Figueroa es puesta en aprietos cuando le preguntan por Maluma: ¿hubo relación?

¡Maluma baby! Milett Figueroa sigue dando que hablar en tierras argentinas. Tras la confirmación de su “exclusividad” con Marcelo Tinelli, diversos medios argentinos no tardaron en sacar a la luz todos sus “romances” pasados y fue en el propio “Bailando 2023” donde Ángel de Brito le preguntó por un nombre en especial: Maluma. La bailarina peruana se sorprendió y reveló cuál es la verdad detrás de un presunto romance con el cantante colombiano.

También puedes leer: ¡Todo un guerrero! Gino Pesaressi ignoró su alergia a los langostinos en ‘El Gran Chef famosos’ y usuarios lo aplauden

¿Milett Figueroa y Maluma fueron enamorados?

Milett Figueroa es la nueva sensación en Argentina al confirmar que se está dando una oportunidad en el amor con Marcelo Tinelli. Esto ha hecho que esté en el ojo de la polémica una vez más y diversos periodistas argentinos de espectáculos no tardaron en sacar su “expediente secreto”.

“Leí en un portal varios romances tuyos anteriores. Entre ellos, hay uno que te quería preguntar en particular: ¿Saliste con Maluma, es cierto eso?”, preguntó el jurado de «Bailando 2023». “No, no, no. Yo trabajé con él cuando estuve en un programa, en un reality que se llamaba Combate, cuando recién ingresé en la televisión. Y ahí lo conocí”, comenzó respondiendo ella.

“Él tenía 19 años, yo tenía 20 y ahí nos conocimos. Éramos muy chiquitos, la verdad. Obviamente, en ese momento sí había un gusto. Pero, obviamente, cada uno siguió con su camino”, agregó Milett Figueroa.

Estas palabras hicieron eco en el periodista argentino, quien seguía insistiendo en una posible relación entre ambos. “O sea, ¿te vincularon, pero nunca saliste?”, repreguntó De Brito. “Sí, nos vincularon, claro. Como chicos que éramos, de repente nos gustábamos en ese momento. Pero que haya sido mi pareja, no”, descartó Milett Figueroa.

También puedes leer: ¡Las primeras escenas! Ernesto Pimentel revela un avance de su película biográfica ‘Chabuca’ [VIDEO]

¿Cigüeña en camino?

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli marcaron la polémica el último fin de semana al sorprender con un beso en pleno programa en vivo de “Bailando 2023”. El inicio de su “exclusividad” en su romance desató todo tipo de comentarios, sin embargo, el showman argentino sacó cara por su relación.

Marcelo Tinelli fue preguntado, en el detrás de cámara, sobre su relación con Milett Figueroa y además, la posibilidad de tener hijos. Esta pregunta directa a la yugular sorprendió al presentador argentino, sin embargo, su respuesta impactó aún más.

🔴 #Espectáculos || Marcelo Tinelli no descarta tener hijos con Milett Figueroa Tras confirmar su relación con Milett Figueroa, el presentador argentino Marcelo Tinelli respondió sobre la posibilidad de tener más hijos. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/Tz0U1yv4lK — La Noticia Perú (@lanoticiaveraz) November 15, 2023

“No cierro la posibilidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando ahora, pero no estoy cerrando nada. Uno no sabe las posibilidades en la vida”, señaló Marcelo Tinelli al respecto.

“No tengo el prejuicio de querer guardarme o que esto sea privado. En los momentos en que lo hice no lo viví muy feliz. Yo sentí que, aunque no quisiera, ya todo se sabía. Si yo estoy con alguien, comienzo o estoy conociendo a alguien porque es muy reciente todo. Me siento incómodo guardándolo”, añadió Marcelo Tinelli.