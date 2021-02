Botan a Austin Palao por denunciar falta de seguridad en reto

Compartir Facebook

Cuestionar la falta de seguridad del reto de altura de ‘EEG’ en pleno programa en vivo, le valió la expulsión del reality al modelo Austin Palao, quien para colmo terminó lesionado.

Parece que al productor del programa no le gustó para nada sus comentarios y mandó al ‘Tribunal’ a retirarlo sin dar mayores explicaciones.

Este episodio se dio después que Austin terminó desprendiéndose en medio de la altura y por unos segundos quedó colgado de la línea de vida. Al bajar, el modelo no pudo evitar su molestia y decir que pensó que iba a morir.

“Estas competencia me gustan, pero sentí que me iba a morir ahí. Me tiro de 10 mil o 15 mil pies de altura, soy paracaidista pero esto en verdad me causó mucho susto. Es preciso que en este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible. De todo corazón yo no vuelvo a hacer estas pruebas”, dijo Palao que quedó sorprendido con la respuesta de ‘El Tribunal’.

“Le pido por favor que se retire del programa. Usted a mí no me va a venir a condicionar. Nosotros tomamos siempre todas las medidas, cada reto y prueba es probado por profesionales”, sustentó la voz en off.

¿ABUSO LABORAL EN EEG?

Tras este incidente, el hashtag #AbusoLaboralEEG se convirtió en tendencia en Twitter provocando una serie de críticas contra el reality de América Televisión y mensajes de apoyo al guerrero que tuvo que ir directo a una clínica.

Según fuentes de Diario Karibeña, a Austin le diagnosticaron traumatismo cervical y le ordenaron cuatro días de reposo absoluto.

