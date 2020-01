Hospital de Huaycán: Adolescente acusa a médico de hacerle tocamienos indebidos

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso iniciar investigación contra el médico ecografista, César Apaéstegui Paredes, quién fue acusado por la madre de una menor de 16 años, de haberle hecho tocamientos indebidos a su hija, cuando acudió al Hospital de Huaycán en Ate Vitarte, para realizarse una ecografía abdominal.

Lo sacan

Según comunicado, el Ministerio de Salud, al enterarse de la denuncia, se dispuso el inicio de las investigaciones administrativas y la separación temporal del profesional de la salud, quien labora en el Servicio de Apoyo al Diagnóstico de este nosocomio; hasta que culminen las investigaciones. La madre pide que se haga justicia ya que la niña necesita ayuda psicológica por lo sucedido. “ Yo estoy vieja y me puedo ir presa pero no va a quedar impune lo que le pasó a mi hija. Quiero que me ayude la ministra de la Mujer”, exhortó, la mujer

“Tú tienes la culpa”

La progenitora relató que se encontraba mal como para acompañarla al nosocomio, por ello, la adolescente no tuvo más opción que ir sola al Hospital de Huaycán sin pensar lo que le podría pasar. ”Ella fue agredida sexualmente por el ecografista cuando estaba en la camilla, y cuando se levantó para decirle a la asistente de dicho médico, esta le advirtió: “Para que vienes sola, tú tienes la culpa”, contó la madre

El dato

El médico Apaéstegui Paredes, se encuentra detenido, mientras un equipo de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio de la Mujer, vienen apoyando a la agraviada.