Boxeador David ‘Pantera’ Zegarra en ‘Jaque’

En el ojo de la tormenta. Luego que el boxeador David ‘Pantera’ Zegarra fuera acusado hace unos meses de presunto atropello a una anciana de 74 años, quien estuvo 40 minutos sin ser auxiliada en Villa El Salvador, nuevos testigos salen a echar al ex chico reality.

El programa ‘Mujeres al mando’ expuso un reportaje donde habló con los trabajadores de un conocido grifo, quienes aseguraron que el mismo día del accidente, el ex chico reality acudió, con su carro, él mismo que atropelló a la mujer, al establecimiento a comprar cervezas.

“Sí el compró en el market esa misma noche, cervezas, todo”, comentó la testigo. ¿Él estaba manejando? le preguntó la reportera a lo que contestó “Sí”.

Cabe mencionar que el trágico hecho fue captado por las cámaras de seguridad de los negocios que se encontraban en la avenida. En las imágenes se puede observar el preciso momento en que el vehículo se da a la fuga y no se detiene para ayudar a la mujer.

IMAGEN DE PANTERA POR LOS SUELOS

Por su parte la conductora de ‘En exclusiva’, Laura Borlini, criticó las declaraciones del deportista quien tras el ampay donde se le ve drogándose, señaló que lo hizo pues “la curiosidad mató al gato”.

“Me chocó ver esas imágenes, me parecen súper fuertes. Como referente del deporte debería tomárselo muy responsablemente. Está bien que aclare si fue solamente una vez o no pero debería ser muy responsable en la forma que da las declaraciones, dejando en claro que se equivocó, que metió la pata y que no intenten hacer lo mismo los chicos que están escuchando eso y no por una curiosidad como dice él”, señaló.

“Su imagen ha quedado golpeada, una muerte con una carro que le pertenece, y ahora unas imágenes donde se le ve drogándose. Creo que va a tener que trabajar mucho en su vida y en su imagen si es que quiere seguir siendo una persona pública”, acotó.