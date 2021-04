Brando Gallesi y su hermana Luana: “La música nos unió más”

Compartir Facebook

Si algo bueno hay que agradecerle a la pandemia, es el tiempo en casa que muchos jóvenes, como los hermanos Luana y Brando Gallesi, han sabido invertir para formar el dúo Lubran.

A su corta edad, estos talentosos artistas, prometen ser las nuevas estrellas de la escena musical peruana pues vienen siendo tendencia con su challengue ‘Una y otra vez’. Brando ya es conocido por su talento actoral y ahora lo vemos en la telenovela ‘Dos hermanas’ como el adolescente ‘Brayan’.

–¿Cómo nace la idea de unirse y formar Lubran?

Brando: Yo sabía tocar guitarra y pasaba por el cuarto de mi hermana y la oía cantar, la llamaba a mi cuarto para que venga hacer música conmigo, y desde el primer día hubo conexión. Ahí empezó esa visualización de hacer un dueto, luego apareció la propuesta de una productora que nos dio la oportunidad de hacerlo de manera profesional y aquí estamos.

–Su tema ‘Una y otra vez’ viene causando sensación en TikTok…

Luana: Sí, en TikTok hay un montón de gente que ya hizo el challengue, realmente estamos muy felices porque sentimos que la canción está creciendo y lo hacemos por puro amor.

–Se puede decir que la cuarentena vio nacer a este dúo…

B: A nosotros nos sirvió mucho estar en casa porque al estar en cuarentena nos unimos mucho más de lo que éramos. Había más tiempo libre y pasábamos haciendo mucha música y salieron muchas canciones lindas.

–¿Luana y cómo te sientes al tener un hermano que además de compartir el gusto por la música es actor?

Luana: Es un orgullo, siempre he sido su fan número uno, soy su admiradora. Él ue la razón porque empecé a cantar, porque él participó en una obra teatral donde interpretó al chico de Oz y me enamoré de verlo cantar y actuar. Siempre me ha incentivado, ha estado apoyándome, él es todo.

–Brando tu personaje de ‘Bryan’ en la novela ‘Dos hermanas’ es totalmente distinto a todos los personajes que hiciste antes…

B: Sí, mayormente hago los papeles del chico pilas, el cabecilla, pero acá era distinto. ‘Bryan’ es un chico inteligente, que no sabe socializar mucho y lo agarraban de ‘pavo’ en el cole. Creo que la transformación de mi personaje en la novela es súper paja, porque se ve como lucha por sus ideales y pensamientos, trata de hacer las cosas correctas. El estar en una novela se tocan temas bastantes fuertes y reales, hay mucha gente que se siente identificada.

–Hace unos días la actriz Francisca Aronsson fue víctima de una página para adultos donde sexualizaron sus fotografías ¿Qué opinan al respecto?

B: Conozco a Francisca y a muchas personas que han pasado por esto, siempre trato de solidarizarme y decirles: “sigue adelante, ignora, no les hagas caso porque lo bueno siempre aplasta a lo malo”. Espero que este tipo de haters puedan parar, y no normalizar este tipo de actos.