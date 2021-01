Compartir Facebook

Luego de ser ampayada visitando al ginecólogo en una clínica local, la bailarina Brenda Carvalho, reveló que viene realizando un tratamiento de fertilidad para convertirse en madre.

“Si es cierto que estuve con mi ginecóloga, es más, tengo cita con ella en febrero (risas) porque estoy analizando el tema de convertirme en mami. Lo que pasa es que por cuidarme tantos años, ahora me han retirado ciertos medicamentos y estamos haciendo un procedimiento para ver si me empiezo a programar con el tema de la fertilidad”, reveló la conductora de ‘Atrévete a soñar emprendedor’, que se transmite los sábados y domingos a las 5:00 p.m. a través de Viva Tv.

La brasilera cuenta que desea tener dos hijos y viene practicando arduamente con su pareja, el exfutbolista Julinho. “Quiero tener dos bebés hermosos, no sé si en pandemia sería indicado, pero ya estoy haciendo el procedimiento adecuado para ser mamá, eso sí la práctica no se para, estoy practicando bastante (risas)”, agregó Brenda.

De otro lado, reveló que teme a contagiarse del Coronavirus en esta segunda ola. “No salgo mucho de casa, estuve haciendo la cuarentena al pie de la letra, muchos dicen que soy exagerada pero no me importa. Salgo con mi alcohol, me cuidan bastante y como todos tengo mucho temor”, acotó la brasilera.

