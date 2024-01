¡No lo veas Flavia! Brenda Zambrano y Austin Palao estarían en coqueteos

Austin Palao se fue de vacaciones a México junto a sus amistades más cercanas, sin embargo, viene siendo vinculado a Brenda Zambrano, ex pareja de Guty Carrera con quien duró bastante tiempo.

Según medios de comunicación y diversos usuarios han notado una sospechosa cercanía entre ambos que podría encender las alarmas de un presunto romance.

¿La nueva parejita?

Austin Palao y Brenda Zambrano vienen siendo vinculados tras verlos juntos en México y es que ambos disfrutaron de las fiestas en un evento en el cual al parecer tienen cierta cercanía que podría indicar que estarían haciendo un romance.

Estos rumores se originan luego de que la modelo Brenda publicara un tik tok en donde dice «Mi primer beso del 2024 será…», en el tren salí a la inicial de la persona con quién se daría su primer beso de este año.

Segundos después la letra que salió fue la a por lo que Brenda puso una cara coqueta y sospechosa cómo sería existiera una confianza de por medio además escribió un curioso llamado, «Que se manifieste para besarnos», escribió.

Por otro lado, Guty quien fue pareja de Zambrano estaría atento a este presunto nuevo romance ya que recientemente ha likeado las fotos de Austin como si quisiera dejar un aviso de que se encuentra atento a los movimientos de su expareja. ¿Todavía tiene celos?

Hasta el momento ninguno ha confirmado que se encuentren en saliditas, solo mostraron que la pasaron bien en Tulum y que han congeniado muy bien.

Por ahora el romance entre la parejita solo serían especulaciones.

¿No sería la única?

Austin Palao, el chico reality, decidió dejar en el pasado su relación con Flavia Laos y se fue a disfrutar de unas vacaciones de lujo en las playas de Tulum, México.

Y lo más picante es que no fue solo, sino acompañado de la actriz mexicana Grettell Valdez y otros amigos.

Hace apenas un mes, Austin confirmó su soltería, y ahora se le ve gozando de la vida junto a su amigo Diego Rodríguez.

Además de la compañía especial de la talentosa actriz Grettell Valdez.

En sus historias de Instagram, Austin no perdió el chance de mostrar todos los detalles de su noche de fiesta en una exclusiva discoteca tulumense.

En palabras del mismo Austin: «Me encuentro en Tulum, pasándola terrible. No me acompaña el cielo, pero me acompaña mi hermano (Diego Rodríguez)». Parece que el cielo no estaba de acuerdo, pero eso no impidió que Austin la pasara en grande.