¡Brillo y confianza! Kyara Villanella deslumbra en desfile en traje de baño del Miss Teen Universe 2023

¡Kyara Villanella la está rompiendo en el Miss Teen Universe 2023 y no podemos dejar de contarte todo! Esta chica peruana de 15 años nos tiene a todos emocionados con su desfile en traje de baño, donde brilló con su confianza y estilo. Pero eso no es todo, ¡Kyara parece que se ha inspirado en Luciana Fuster para darlo todo en el concurso!

Kyara Villanella brilló en su desfile en traje de baño

En su desfile en Colombia, Kyara Villanella nos dejó a todos boquiabiertos con unos gestos que nos recordaron a los de Luciana Fuster, la reina del Miss Grand International 2023. ¡Parece que Kyara ha tomado nota de los movimientos ganadores de Luciana y está arrasando en la competencia, notaron sus seguidores!

Kyara, la hija de Keiko Fujimori, ha tenido algunos desafíos en el camino, como la falta de una corona para el concurso. ¡Pero nada la detiene! Con la ayuda de una marca que le consiguió una corona en el último minuto, Kyara nos está mostrando que tiene la determinación para representar a Perú con todo el corazón.

Además del desfile, Kyara Villanella está dando que hablar en todas las actividades previas a la final. En ese contexto, la adolescente relató las dificultades iniciales durante sus primeros días en el concurso. Tuvo que arreglárselas sola porque su estilista no estaba disponible, la chica se maquilló y vistió por sí misma. ¡Eso es compromiso y dedicación total!

La onda de Kyara no solo se siente en la pasarela. En un video que se hizo súper popular en redes sociales, la comparan con Luciana Fuster por sus movimientos al desfilar. ¡Un homenaje a la chica que la está rompiendo en el mundo de los concursos de belleza!

En redes sociales, la técnica que hizo al caminar se parecían a las de la ganadora del Miss Grand International 2023. Además, al finalizar la pasarela, simuló una figura de corazón con sus manos.

Horas más tarde, Kyara publicó un video de ella en traje de baño, con la descripción: «B&W». Además, luego colocó un comentario comunicando que la publicación era como un acto de confianza. Y que próximamente saldrá en la pasarela con ropa de baño y que si le quería comentar negativo, lo hagan ahora.

«Hola chicos, tengo pasarela en bikini uno de estos días y para poder tener seguridad, quería poder publicar una foto de mi cuerpo con confianza. Por otra parte, quería ahorrar todo lo que tienen que decir los haters sobre mi cuerpo para que lo digan ahora y no ese día. Muchas gracias a todas las persona que tienen algo bonito que decir», comentó.

Kyara, tratada como una reina

A pesar de los obstáculos, Kyara no deja de agradecer el apoyo que recibe y contó lo emocionada que está de representar a Perú en el Miss Teen Universe 2023.

La modelo afrontó un problema al no tener corona para el Miss Teen Universe, un imprescindible símbolo de la competencia. Gracias a la colaboración de una empresa que le proporcionó el accesorio tras un “canje”, pudo participar adecuadamente en el certamen.

En Instagram, dijo: «Me han tratado como una reina, literalmente. No solo me han dado este vestido verde espectacular, sino que también estas argollas y esta corona. Y con todo eso, me voy a Colombia».

La historia de Kyara Villanella es como un cuento de hadas moderno, ¡pero en versión peruana! Desde su despedida en el aeropuerto de Lima, donde su mamá, Keiko Fujimori, la abrazó fuerte, hasta su participación destacada en el concurso, Kyara nos está mostrando que está lista para conquistar el mundo.

Los fans están súper emocionados siguiendo cada paso de Kyara Villanella en el Miss Teen Universe, y muchos la ven como la favorita para llevarse la corona. ¿Será este su gran momento? Estamos todos súper ansiosos por ver cómo Kyara sigue inspirando a todos con su talento y su onda espectacular en este certamen internacional. ¡Vamos, Kyara!