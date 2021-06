Briyit Palomino se defiende de la expareja de su esposo: “Se hace la víctima”

Compartir Facebook

¡No aguanta pulgas! Briyit Palomino se defiende de la expareja de su esposo, luego de que esta última afirmara que la cantante de cumbia se metió en la relación que mantenía con Jim Bryan.

La artista nacional se hace respetar tras las afirmaciones de Alison Figueroa, la expareja de su aún esposo. “No, para nada, me daría vergüenza. Si se le llamó a la chica es porque con los años yo me enteré qué pasaba con ella. Pero si ella ha salido a hacerse la víctima, creo que no le da”.

“Yo no me voy a dar a dirigir a una persona que está negando las cosas, así por así. Uno tiene que tener sangre en la cara para negar ‘Yo no hice esto’, ‘Esto yo no lo hice’, eso para mí no es», agregó la referente de cumbia

Recordemos que en la pasada edición de ‘Amor y Fuego’, donde la ‘Vampiresa de la cumbia’ fue invitada, afirmó que nunca se metió en la relación de Jim Bryan y la señorita en mención, sino más bien, él le dijo en todo momento que estaba soltero y supuestamente él no tenía nada”.

Briyit tras ser estafada por su expareja: “Estoy en la quiebra, eran todos mis ahorros”

La reconocida cantante peruana Briyit Palomino, popularmente conocida como la ‘Vampiresa de la cumbia”, hizo una grave denuncia por estafa contra quien hoy es su expareja, el guitarrista Gino Maynos Félix Porta.

“Estoy decepcionada y molesta, estoy procediendo legalmente para que no se quede con la plata que tanto me costó reunir y que eran todos mis ahorros”, comentó a un diario local.

La cumbiambera dijo que mantenía una relación sentimental de 3 años con el mencionado joven, quien hoy se encuentra desaparecido y no responde las llamadas. Justamente esto último es lo que más le aflige. La reconocida artista cuenta que su ex tiene paradero desconocido e incluso la ha bloqueado de las redes sociales.

“Aposté por él, era mi manager, decía que me amaba, que me respetaba, pero mira cómo me pagó al final”, agregó Briyit.

‘La Vampiresa’ dijo también que lo denunció por estafa, violencia económica y entre otros cargos, esperando que se haga justicia. “Me amenazó que solo me iba a devolver el dinero si lo hacía socio, luego se perdió”. “Estoy en la quiebra, eran todos mis ahorros”, continuó.

Cambiando la sazón de este agrio momento, la famosa cantante comentó que está cerca de firmar con una importante productora en México. “Mis temas ‘Se acabó el amor’ y ‘Corazón Bandido’ han gustado más allá”, dijo.

