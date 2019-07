Bronca en congreso por esposa de Costa

El nombramiento de la esposa del congresista Gino Costa, como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), desató un agrio intercambio de acusaciones durante el debate del proyecto de levantamiento de inmunidad parlamentaria en el pleno del Congreso.

Mauricio Mulder puso el tema en discusión, al señalar que “los que tienen la capacidad de nombrar a sus familiares en el gobierno son los primeros que deberían levantarse su inmunidad parlamentaria para que también se les pueda juzgar por todo lo que están debiendo”.

Costa reaccionó y respondió lamentando “la bajeza” de Mulder, con quien dijo estudió Derecho, trabajaron en Naciones Unidas y “me conoce perfectamente y sabe que sería incapaz de utilizar un cargo público para beneficiar a mi familiar”.

FALTA DE RESPETO

Afirmó que, efectivamente, su esposa Fabiola León-Velarde fue designada presidenta de Concytec, pero “yo no he tenido absolutamente nada que ver con su nombramiento porque responde a una decisión del Poder Ejecutivo, del cual yo no soy parte”.

“Es una falta de respeto que el señor Mulder pretenda [decir que la designaron] gracias a mí. Es una falta de respeto conmigo, pero sobre todo con mi señora. Ella tiene sus propios méritos y no por ser mujer, significa que donde está, está gracias a su esposo”, precisó Costa.

La fujimorista Lourdes Alcorta también cuestionó a Costa por tener familiares como empleados del estado, lo que motivó la intervención de Marisa Glave, quien pidió que no se meta a las familias en los debates en el Congreso.

EL DATO

El pleno del Congreso aprobó con modificaciones el proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria, pero tendrá que ser sometido a referéndum.