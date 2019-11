Bronca en la Teletón por Tula Rodríguez

La cruzada solidaria de la Teletón se opacó tras bambalinas el día viernes, tras sonar con fuerza que las productoras más importantes de América Televisión (GV Producciones de Gisela Valcárcel y ProTV de Mariana Ramírez del Villar) se vieron enfrentadas y por ese motivo muchas de las figuras populares brillaron por su ausencia en esta campaña por la clínica San Juan de Dios.

La razón, según fuentes confiables a Karibeña, habría sido porque los organizadores del canal de Pachacamac le pidieron a ProTV, que su estrella Tula Rodríguez, no participe de esta campaña, que –como todos los años- fue encabezada por Gisela Valcárcel. Tras este pedido sorpresivo y fuera de lugar, Ramírez del Villar no puso objeción pero en un acto de solidaridad con su conductora decidió que ninguna de sus figuras que conforman sus programas más sintonizados como ‘Esto es guerra’ y ‘En boca de todos’ tampoco participen.

Según trascendió, parece que los directivos de América TV no quisieron que Gisela, quien hace muchos años tiene temas personales con Tula por su exesposo Javier Carmona, se incomode y por eso pidieron que la exvedette, actriz y conductora no participe pero jamás imaginaron la valiente determinación de Ramírez del Villar.

“La gente del canal le dijo a la gente de ProTV que era mejor que Tula no participe de la Teletón que tiene como figura principal a Gisela. No sé qué habrá pensado ellos, jamás se les iba a juntar pero es ilógico que se diga que no participe, ese tema de Gisela y Tula ya pasó hace muchos años, creo que para ellas mismas es un tema pasado. Por eso no han participado los chicos reality ni otras figuras conocidas. Solo grabaron un video para la apertura y de ahí nada más, en vivo no salió nadie”, comentó un informante.

(K.Cabrera)