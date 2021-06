Bronca por Keiko

Compartir Facebook

La animadora Gisela Valcárcel se defendió de la ola de críticas que ha generado su apoyo abierto a la candidata Keiko Fujimori en esta segunda vuelta electoral, sobre todo luego que nuevamente se le recordara en las redes sociales el video de su reunión en la dictadura fujimontesinista con el sentenciado Vladimiro Montesinos en la salita del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional).

Estos actos no gustaron nada a la conductora de ‘El Artista del Año’, quien respondió durante su paso por el programa de Mávila Huertas en Canal N.

La popular ‘señito’ apuntó directamente sus críticas a Susel Paredes, Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, quienes fueron las más arduas opositoras en redes sociales. “Me avergüenza que Susel Paredes, a quien respeto, repostee idiote. Susel, son idiote. Me da vergüenza que gente como Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, discúlpenme, ustedes no son las únicas que tienen las manos limpias en este país. Yo también las tengo”, expresó.

De igual forma, Gisela aclaró que no tiene problema alguno en develar sus cuentas bancarias con tal de demostrar su inocencia. “Investíguenme, hagan lo que tengan que hacer en la vida. Y dije que, si un día me metía en política, mis cuentas serán abiertas, las mías, las de mi familia”, sentenció. La rubia también fue criticada por los cibernautas por decir que “con Keiko el dólar no subiría”.

“¿Quién te enseñó las subidas y bajadas del dólar?”, “Mis abuelos y yo vimos a Gisela en Canal N, cuando terminó mi abuelo dijo, habló tanto y no dijo nada, la abuela dice sí, dijo que tenía miedo que el dólar suba”, “Que presenten a Gisela diciendo que no subirá el dólar con KF es un exceso”, se puede leer en algunos comentarios.