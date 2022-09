Brunella a «Giselo»: “Te metiste al baño una hora porque estabas borracho»

Compartir Facebook

Brunella Horna le dijo de todo a Edson Dávila, “Giselo”, por querer ser el foco de atención en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander.

«Giselo» fue bajado de una silla por Gisela, quien al parecer no estaba de acuerdo con su actitud. (Foto: Web)

¡Se armó lo bueno! La boda “íntima” y soñada de Ethel dejó de todo. El último sábado, la hija de Gisela contrajo matrimonio con Julián Alexander, al cual invitó a sus familiares y amigos más cercanos. Dentro de los invitados estuvieron varias personas de “Chollywood”, pero sin lugar a dudas, el que se llevó todos los flashes fue “Giselo”.

Esta actitud fue criticada por Brunella Horna en la más reciente edición de “América Hoy”. Al reclamo se sumó Jeanet Barboza, pero la ex chica reality, Brunella Horna, fue la más incisiva en el tema. A la ex de Renzo Costa no le pareció que Edson se suba a una silla para bailar.

No obstante, fue Brunella Horna la que reveló las intimidades que ocurrieron en la boda de Ethel Pozo, e incluso acusó a “Giselo” de embriagarse.

“No, hay códigos, en una boda tan elegante no puedes hacer eso”, indicó Horna. A lo que el bailarín respondió: “Si era una boda tan elegante no hubieras tomado tanto”.

“Yo habré tomado, pero no me encerré en el baño para que se me pase (…) Pero me está dejando como borracha. No estaba Edson, una hora desapreció en el baño”, reveló la modelo.

“GISELO” SE PERDIÓ LA CEREMONIA DE LA BODA

Brunella también reveló que Edson Dávila, “Giselo”, fue el gran ausente en la ceremonia religiosa e incluso llegó tarde a la fiesta. Él bailarín de “La Gran Estrella” se excusó asegurando que se había quedado atorado en el tráfico de Lurín.

Mira aquí:

“Una falta de respeto terrible como amigo y compañero desde hace mucho tiempo como fundador de ‘América Hoy’, es tu hermana. Edson Dávila no llegó a la ceremonia, llegó dos horas tarde. Fue el último en llegar”, explicó Horna.

“El hermano, el amigo, el pinky de Ethel Rocío Pozo cuando le escribimos por chat nos dijo: ‘casi no voy’. Yo te voy a pedir que expliques porque casi no vas a la boda de Ethel”, añadió Janet Barboza.