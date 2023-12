Brunella Horna deslumbra con confesiones sobre su maternidad: «La mejor etapa de mi vida»

Brunella Horna, la flamante mamá junto a Richard Acuña, contó de todo en pleno festejo del cumpleaños de Ethel Pozo. Brunella llamó al programa «América Hoy» para desearle felicidades a su amiga y terminó soltando chismes que nadie esperaba.

Un llamado lleno de sorpresas

Brunella, recién salida del mundo de pañales y biberones, agarró desprevenidos a los conductores de «América Hoy» con su llamada en vivo. Y claro, no podía faltar el saludo a Ethel Pozo, la cumpleañera. Pero, sorpresa, Brunella no pudo evitar soltar unas perlitas de su maternidad.

Maternidad al descubierto. Entre risas, Brunella confesó, «Estoy muy bien, feliz, en la mejor etapa de mi vida, tú tenías razón (a Ethel), yo no te creía pero tenías razón, mi bebé es una maravilla solamente que no duerme mucho». Al parecer, su bebé la tiene despierta toda la noche.

Aunque está en modo mamá, Brunella no se olvida de su amor por las cámaras. La conductora no se guardó nada y declaró, «No sé cuándo voy a volver, papá Armando no me ha dicho nada…». ¿Será que extraña tanto los reflectores como las noches de sueño?

Compañeros de «América Hoy» se comprometen a visitar a Brunella

Brunella también aprovechó para contar que ha recibido mensajes de algunos de sus colegas. «Ni Edson Dávila ni Christian Domínguez me han escrito», dijo con tono de picardía.

Pero aquí no acaba la cosa, resulta que todos quedaron comprometidos para visitar a Brunella el martes 19 de diciembre, Hasta Christian Domínguez, que no asistió una vez, prometió hacer malabares para llegar.

Y si pensaban que ahí paraba, Brunella soltó el chisme de la cuna. En sus redes, dejó caer que descubrió el truco para hacer dormir a Alessio: «Primeriza y ya experta, una mecedora es la clave mágica», compartió en Instagram. ¡Los tips de mamá primeriza!

En resumen, la llamada de Brunella en pleno «América Hoy» dejó a todos boquiabiertos. ¡Entre risas, compromisos y chismes, la maternidad no la tiene callada! A esperar el próximo capítulo de la vida de Brunella.