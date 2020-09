Brunella Horna explica por qué está en contra de las cirugías estéticas

Compartir Facebook

A través de sus redes sociales, la exchica reality y novia de Richard Acuña, Brunella Horna, se refirió a su posición sobre por qué estaba en contra de las cirugías estéticas, y es que ella tuvo una mala experiencia previamente, por lo que aconseja tener cuidado.

Hace algunos años, Brunella se sometió a una operación estética con la finalidad de poder aumentar su busto, sin embargo, algo salió mal y esta operación le hizo cambiar de parecer sobre los ‘arreglitos’.

Pese a que, en su momento, la modelo de Chiclayo narró lo ocurrido, una seguidora le consultó: «Se que no promueves las cirugías estéticas pero, ¿alguna vez te has sentido insegura con algo en específico?».

A modo de respuesta, la modelo decidió dar algunos detalles de lo ocurrido para que sus seguidores reflexionen.

«Cuando yo era más joven todavía, yo era muy insegura con el tema del busto, por eso me operé y ahí la pasé súper mal. Por eso yo nunca recomiendo el tema de las operaciones, yo tengo mucho miedo con el tema de las operaciones», acotó.

Asimismo, dejó en claro que si alguna persona quiere hacerlo de todos modos, debe tener en cuenta las recomendaciones de la gente sobre el médico.

EXPERIENCIA TRAUMÁTICA

«Mi caso fue traumático, nunca he hablado tanto a profundidad de lo que a mí me pasó (…) pero yo lo único que puedo decir es que averigüen bien con qué doctor se van a operar, que realmente sea bueno, que las pacientes estén contentas con ese doctor», agregó.

Por otro lado, destacó que no hay que confiarse, puesto que por no haber indagado más, le jugó una mala pasada.

«Cuando yo averigüé, averigüé después de operarme lamentablemente, pero no se imaginan todos los casos que me enteré de personas que habían quedado súper mal con ese doctor, el mío no era nada comparado a otros casos», mencionó.

