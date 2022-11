Brunella Horna ‘parchó’ a ‘Giselo’ por mencionar a su pareja

Compartir Facebook

Un incómodo momento se vivió en el programa de América hoy tras enfrentarse Brunella Horna a Edson Dávila mejor conocido como ‘Giselo’.

Y es que en uno de los segmentos del programa se trató del tema de infidelidad es así qué los conductores se preguntaron si es raro o sospechoso que la pareja se arregle más de la cuenta.

Es así que Brunella le preguntó a la psicóloga del programa sí debería asustarse si es que su pareja se arregla más a menudo a lo que Edson aprovecho la oportunidad y le mandó su ‘chiquita’.

‘Preocúpate por Richard que se ha hecho la liposucción’, dijo el conductor.

Este comentario saco de sus casillas a la modelo y lo cuadró frente a cámaras y delante de todos los conductores del programa.

”Ya te he dicho que no te metas con mi pareja, que yo no me meto con la tuya. Ya te dije internamente que me molesta… Está diciendo una mentira que ya se lo aclaré tantas veces y lo sigue diciendo, el público que va a pensar”, expresó fastidiada Horna.

De inmediato la psicóloga intervino para calmar las aguas entre Brunella y Edson pues al parecer la modelo estaba bastante fastidiada por el desatinado comentario de su compañero de trabajo.

Es así que hasta mencionaron qué tal vez Brunella se encuentra susceptible porque se encuentra próxima a su fecha de boda con el congresista Richard Acuña.

