Brunella Horna revela que odia su canción ‘Ya no me busques’

Se confiesa. La popular Brunella Horna reveló que odia su canción “Ya no me busques”, aquel mix que grabaron tras protagonizar una fuerte discusión con Renzo Costa, en ese entonces, su pareja.

“Fue viral, sí, pero en realidad yo ya ni…¡Odio! O sea, esa canción ni la canto ni nada, pero me dio risa porque se hizo súper viral y muy aparte del pasado fue una canción que pegó mucho que a mí me trajo muchos eventos en discotecas”, dijo la empresaria a un medio local.

Pese a odiar el tema, la ‘rubia’ admitió que gracias a la canción, más gente pudo conocerla y así creció en sus tiendas de ropa.

“Lo acepto que gracias a eso yo tengo mis tiendas, porque generaba un montón de ingreso por todas las discotecas que ustedes me han acompañado, de escándalo en escándalo. Así era la televisión.

La modelo también confirmó que no cobró nada por las visitas del videoclip en Youtube.

“Me estaban preguntando: ‘Brunella, si tiene tres millones de vistas, ¿cuánto te pago Youtube?’. Y dije ‘no, nada porque yo no la subí’. La subieron unos chicos que hicieron la canción, yo no la subí. ¿Cuánto me hubieran pagado? No sé cuánto pagan”, señaló.

