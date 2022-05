Brunella Horna revela su calvario tras confesarse celosa: “Soy tóxica, siempre sufro”

Compartir Facebook

Brunella Horna sorprendió a más de uno al confesarse una celosa tóxica. Todo esto durante la última emisión de ‘América Hoy’, cuando hablaban con la psicóloga Lizbeth Cueva acerca de ‘El cerebro del celoso’.

“Yo sí soy tóxica. A veces me levanto y le digo: ‘Amor, he soñado que me sacabas la vuelta’, y me molesto, es más. Yo creo que este es mi cerebro (el cerebro del celoso) y necesito terapia… Siempre sufro”, dijo en un primer momento la presentadora.

En ese mismo instante, su compañera en la conducción, Ethel Pozo, hizo una infidencia al revelar lo que su amiga ‘Brune’ le había comentado antes de iniciar el programa. “Brunella me ha contado que sufre de verdad, ella pone canciones tristes en el carro y llora, pero nada le ha pasado, es porque le gusta”.

A la tertulia, la psicóloga y especialista, Lizbeth Cueva acotó cómo sufre una persona que crea situaciones de infidelidad en las personas celosas. “El celoso sufre porque siempre está imaginando y pensando que la persona con la que está la va a engañar, le va a ser infiel, le va a traicionar, es un sufrimiento constante y está en estado de alerta”.

Janet Barboza defendió a Brunella de críticas de Magaly: “Algunas feas critican a las bonitas”.

Brunella Horna sorprendió a todos al pedir que “aparezcan 60 viviendas desaparecidas” en uno de los programas de ‘América Hoy’. Eso le valió miles de burlas y críticas, incluidas las de Magaly quien dijo que “la cabecita no le da”.

A Brunella no le gustó nada esos comentarios y mucho menos las burlas, pero el productor de su programa decidió sacarlo al fresco en un recuento de lo mejor de la semana en ‘América Hoy’.

Luego de presentar el recuento, Brune se mostró bastante enojada y dijo lo siguiente: “Si van a poner una nota, señor productor, que la pongan completa, no la corten… Todos se pueden equivocar, pero yo lo corregí al instante”, dijo.

Janet Barboza, su compañera de conducción, notó la molestia de Brunella y decidió salir en su defensa y lanzarle tremendo dardo a la ‘urraca’. “Mi querida Brunella Horna recuerda que hay feas que durante toda su existencia van a criticar a las bonitas”, expresó.

