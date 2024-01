¡Lo dijo! Brunella Horna se confiesa y revela a quién se parece su hijo con Richard Acuña

Brunella Horna viene viviendo los meses más lindos de toda su vida y es que tras convertirse en madre, la modelo vive enamorada de su hijo Alessio, por lo que algunos usuarios ya se han preguntado a quien se parece más el bebé.

La influencer se animó a conversar un poco más con sus seguidores para contarles detalles de a quien se parece el último de los Acuña dejando a más de uno sorprendido.

Lo confesó

Brunella Horna recibió este año 2024 con la compañía de su bebé Alessio y es que la modelo no para de presumir a su engreído en sus redes sociales.

Es por eso que la modelo se animó a responder algunas dudas de sus seguidores en sus redes sociales y no solo reveló a quién se parece su engreído sino también cuál fue el segundo nombre que decidieron ponerle.

«¿A quién se parece el bebé Alessio?», le preguntaron. De inmediato, la rubia se sinceró y dio su contundente respuesta: «Mi familia dice que a mí y la familia de Richard dice que a él», señaló.

Pues hasta el momento la influencer no ha mostrado el rostro de su hijo, al parecer estaría esperando que este más grande para presentarlo a todo el mundo.

Asimismo. reveló el segundo nombre que tiene Alessio ya que hasta el momento no se conocía su nombre completo.

Mira también: Melissa Klug y Jesús Barco toman radical decisión sobre su hija ¿Qué pasó?

‘Brune’ respondió sobre el «Segundo nombre de Alessio», su bebé. Sorprendió al decir en honor a quién se lo puso «Alessio Gustavo, como mi papi», acotó la madre de familia, para agrado de los cibernautas que estuvieron al pendiente de sus ‘stories’.

No se sabe hasta el momento en que fecha la popular ‘Baby Brune’ regresaría a la pantalla chica para conducir junto a sus compañeros ‘América Hoy’, sin embargo, la rubia sigue disfrutando sus días al lado de su primogénito.

Su mejor etapa

Brunella, recién salida del mundo de pañales y biberones, agarró desprevenidos a los conductores de «América Hoy» con su llamada en vivo. Y claro, no podía faltar el saludo a Ethel Pozo, la cumpleañera. Pero, sorpresa, Brunella no pudo evitar soltar unas perlitas de su maternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brunella Horna 💕 (@brunehorna)

Maternidad al descubierto. Entre risas, Brunella confesó, «Estoy muy bien, feliz, en la mejor etapa de mi vida, tú tenías razón (a Ethel), yo no te creía pero tenías razón, mi bebé es una maravilla solamente que no duerme mucho». Al parecer, su bebé la tiene despierta toda la noche.

Mira también: Milett Figueroa deja “Bailando” con un mensaje conmovedor: “Así es esto. Gracias infinitas”

Aunque está en modo mamá, Brunella no se olvida de su amor por las cámaras. La conductora no se guardó nada y declaró, «No sé cuándo voy a volver, papá Armando no me ha dicho nada…». ¿Será que extraña tanto los reflectores como las noches de sueño?