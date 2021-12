Brunella Horna sobre formar una familia con Richard Acuña: “Estamos bien así”

Compartir Facebook

La empresaria parece haber desistido de los planes de tener una familia con Richard Acuña y explicó cuáles son los planes a futuro con Richard Acuña.

Brunella Horna está pasando por un gran momento en su área profesional y parece tener cada vez más éxito con su marca de ropa. Y en una reciente entrevista, la modelo se animó a revelar cuáles son los planes a futuro que tiene pensados al lado de Richard Acuña.

La empresaria sorprendió al confesar que todavía no tiene planes de hijos o matrimonio con el hijo de César Acuña. Brunella explicó que ahorita ambos están enfocados en seguir creciendo en la parte laboral y no tienen espacio para otras cosas.

“Los proyectos que tengamos como pareja, no está el proyecto de formar una familia ni casarnos, ni nada. Estamos pensando en mucho trabajo, tanto él como yo. Él para viajando, ahorita más que nunca”, agregó.

Asimismo, agregó que no tienen nada planificado con respecto a hijos una familia como tal, y sin esos planes están pasando por un gran momento en su relación. “Ahorita todavía no estamos pensando en eso (tener un hijo y formar una familia). No hay ningún proyecto ni nada, estamos bien así”, señaló.

La empresaria estuvo en el programa ‘En boca de todos’, al que también invitaron a Paular Arias. La líder de Son Tentación llegó al set con el anillo de compromiso que le dio el futbolista, Eduardo Rabanal, y fue el tema de conversación primordial durante su visita.

Definitivamente este accesorio no pasó desapercibido para Brunella Horna, quien ya lleva más de 4 años de relación con Richard Acuña y hasta el momento no hay ninguna pedida. La empresaria dijo hace algún tiempo que ya no tenía más ganas de casarse, pero al parecer eso cambió.

Pues en cuanto vio el anillo de compromiso de Paula, ella se animó a mandarle un mensajito a su novio, Richard Acuña. En primera instancia, Tula empezó a molestar a Paula con lo ostentoso que lucía el anillo y señaló que le daba envidia verlo.

En ese momento Brunella saltó y dijo: “¿Qué envidia? ¡La envidia es mía!”. Y Paula le hizo una broma a la empresaria porque lleva varios años de relación y hasta ahora no hay planes de boda.

Ella solo atinó a reír con ese comentario, y luego de revisar a detalle la ‘rocaza’ de Paula Arias, Brunella le mandó un contundente mensaje a Richard Acuña: “¡Aprende Richard, aprende!”. Los integrantes del programa se quedaron sorprendidos con el mensaje de la empresaria y ahora Brunella, solo estaría a la espera del tan ansiado anillo.

