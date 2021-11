Brunella Horna ya no quiere casarse con Richard Acuña: “Ya me cansé de esperar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La empresaria sorprendió a más de uno al revelar que ya no tiene ganas de casarse con Richard Acuña, porque ya esperó mucho tiempo.

Brunella Horna y Richard Acuña ya tienen más de 4 años de relación, y la empresaria expresó en más de una ocasión que sí quería vestirse de blanco al lado de su pareja. Pero parece que algo cambió en su relación y ya no quiere saber nada de matrimonios.

El día de hoy invitaron a Brunella a jugar ‘Mito o verdad’ al programa ‘América Hoy’, y le preguntaron sobre el posible ‘matri’ con Richard para el 2022. “¿Es mito o verdad que te mueres de ganas por pasar a la lista de novias del 2022?”, preguntaron.

Todos los conductores del programan dieron la respuesta a la pregunta como “verdad”, es decir, que Brunella sí quería estar casada el próximo año. Sin embargo, después de pensarlo por algunos segundos, Brunella se mandó con todo y su respuesta fue “mito”.

“Yo soy bipolar, a veces sí, a veces no, hoy día no. No quiero, no me provoca”, dijo Brunella.

Eso levantó sospechas de que algo podría ir mal en la relación de Brunella con Richard, pero ella dejó bien en claro que todo en su relación está perfecto. “Lo digo de todo corazón, mi relación está espectacular. Incluso ahorita me está diciendo ‘amor, qué linda te ves’”, señaló la empresaria.

Mire también: Padre de Rodrigo Cuba arremete contra Melissa: “la única culpable es ella por infidelidad”

Tienen planes laborales

Brunella dijo que no tiene planes de ‘matri’ porque tiene muchos proyectos laborales para el próximo año, al igual que Richard. Es por eso que por el momento, ambos han conversado sobre el tema y prefieren enfocarse en lo laboral.

“Porque en inicio sí soñaba con la boda, pero hoy en día hablamos mucho como pareja, y tenemos muchos planes para el 2022 de seguir trabajando. Tenemos muchos proyectos de trabajo, él por su lado y yo en el mío, y esos son mis planes”, añadió.

Además: Jessica Newton ansiosa por tener en brazos a su nieto: “Contando los días para conocerte”