Brunella Torpoco se defiende de ‘haters’: “dejen de decir que esto es armado”

Brunella Torpoco anunció su retiro de la música por culpa de sicarios que la amenazan de muerte si no paga cupos. Sin embargo, hay quienes consideran que todo se trata de un show.

“Dejen de decir que esto es un show, que esto es armado, porque nadie haría esto. Así que dejen de decir eso por respeto, no a mí, sino a mi familia. Soy consiente que esto ha causado mucho movimiento en las redes en la televisión, en los periódicos, por eso creo que la gente piensa que es armado o es algo para hacerme más conocida”; comentó en un video publicado este lunes.

La cantante dejó claro que “no vino a este mundo para ser famosa”; sin embargo, no descartó volver a los escenarios más adelante.

“He venido a este mundo para trabajar y sacar a mi familia adelante. Si no puedo trabajar en la música, trabajaré en otra cosa. Es decisión mía y de mi familia, nada más, si retomo o no retomo (a la música)… ahora quiero estar tranquila, cumplir con los contratos que tengo, quiero descansar por un tiempo, ahora estoy un poco confundida… Pero en realidad, lo que me pasó a mi no se lo deseo a nadie porque nadie se merece pasar por esto yo pongo a mi familia por delante mío”, comentó.

“Una chica que está trabajando, no le roba a nadie”

En la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la periodista presentó un informe acerca del perfil de Brunella Torpoco, desde su barrio en el Callao, y cómo sus sueños se han visto truncados a manos de las magias.

“Es una pena que ella sienta miedo por su familia, de repente ella puede cuidarse, pero tiene miedo por su familia que sigue viviendo en el barrio de Chacaritas. Ella está trabajando para sacarlos adelante, para darles una mejor vida, para trasladarlos a otro barrio un poco más tranquilo”, dijo al comienzo.

“Ella está trabajando, esta chica no le está robando a nadie, sin embargo, estas bandas mafiosas te piden un cupo para que puedas cantar y si te ven triunfar te piden un cupo porque estás triunfando. Díganme por qué una mujer trabajadora le tendría que pagar un cupo a estos delincuentes. (…) No sé cómo le pueden hacer esto a alguien chalaco, ella es de ahí, su familia es de ahí (…) Nosotros creemos que esta chiquita daba para muchísimo, su éxito es a punto de trabajo, no le debe nada a nadie”, acotó.

