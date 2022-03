Brunella Torpoco se retira de la música tras amenaza de muerte

Compartir Facebook

La cantante de salsa, Brunella Torpoco, dejó en shock a propios y extraños al anunciar que dejará la música y los escenarios tras ser amenazada de muerte, incluso atentarían con su familia.

A través de un mensaje vía Instagram, la salsera compartió la triste noticia con todos sus seguidores que se ve en la obligación de abandonar sus sueños y dejar de hacer lo que más le gusta por culpa de delincuentes que no quieren verla triunfar.

Como se recuerda, recientemente atacaron la vivienda de su madre con arma de fuego. “Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad. Solo terminaré con los contratos que ya tengo; no puedo quedar mal con los trabajos pendientes”, se lee en la primera parte del texto que publicó en sus redes.

“Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos es que me rompía el lomo trabajando, para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie”, dijo la salsera.

Paula Arias dice que el amor por Eduardo Rabanal “no se va de la noche a la mañana”

La líder de Son Tentación, estuvo como invitada en el set de ‘En boca de todos’, donde contó varios secretos íntimos. “¿Sigues enamorada?”, le consultaron a lo que ella respondió: “¡Qué malos! Estoy en una etapa de mi vida tranquila y renovada. Los sentimientos no se van de la noche a la mañana. Sentimientos hay, pero también tengo clara la situación de trabajo y proyectos que cada uno tiene por separado”, respondió la morocha.

Asimismo, le preguntaron si se quedó con el anillo de compromiso que le regaló Rabanal : “Sí, es normal que me quede con el anillo, tampoco se lo voy a aventar o regalar. ¿Si me lo pide? No creo, sería tamaña inmadurez.

