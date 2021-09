Bruno Agostini arremete contra Peter Fajardo: “Su ego no le permite disculparse con Austin”

Compartir Facebook

El exchico reality Bruno Agostini no tuvo reparos en criticar a la producción de ‘Esto es guerra’ y arremetió, en especial, contra Peter Fajardo, sobre el caso Austin. Todo esto, en contexto del accidente de Elias.

A través de redes sociales, Agostini recordó lo ocurrido con Austin Palao que le habría costado su salida del programa reality. Recordemos que el competir se quejó de la seguridad en los juegos de altura.

“¿Y ustedes qué creen? ¿Qué el ego tan alto de una persona le permitirá bajar la cabeza y llamar a Austin y pedirle disculpas?”, dijo Bruno.

“Elías tenía dos opciones: jugarse la vida y casi quedar parapléjico o la otra opción decirle a un dictador las cosas en la cara, aunque después te expulsa y te deja sin trabajo por hablar… ¿Cómo se llama eso?”, cuestionó.

Bruno Agostini se defiende de críticas por ‘figureti’: “Me ofrecieron 50 mil soles en un programa y lo rechacé”

Bruno Agostini no se quedó callado y le respondió a todos los haters que lo acusaron de ‘figureti’. Y es que el hermano mayor de los Agostini, arremetió contra ‘Esto es guerra’ por el accidente que sufrió Elías Montalvo.

Por eso muchos usuarios en redes sociales lo criticaron duramente alegando que esa era su forma de volver a hacerse conocido en la televisión. Pero Bruno dejó en claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra y confesó que en cierto momento le ofrecieron una fuerte suma de dinero por participar en un programa, y él lo rechazó.

“Imagínate si quiero figurar que deje la tv hace dos años y no he querido volver, que me ofrecieron 50.000 soles para entrar en un programa y fui el único que rechazó esa cantidad en el valor de la verdad”, comentó Bruno.

