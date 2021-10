Bruno Agostini cuestiona a Rodrigo Cuba: “¿Si él metió la pata?”

Compartir Facebook

El modelo Bruno Agostini sorprendió a propios y extraños al salir al frente a defender a Melissa Paredes tras estar en el ojo de la tormenta por ampay con su bailarín.

En esta oportunidad, el exchico reality se pronunció tras las imágenes del ampay entre la actri y su bailarín, Anthony Aranda.

Resulta que, en su cuenta de Facebook, Bruno, fiel a su estilo cuestionó a Rodrigo Cuba y defendió a Melissa Paredes cuando una de sus seguidores hizo un comentario al respecto.

“Discrepo, entonces no se hubiesen casado y punto para tomar el nombre de Dios no es un juego, yo creo que más fácil es decir la verdad a tu pareja, así evitas sufrimiento y se termina bien pero siempre hay algo bien claro que uno no puede ser feliz acosta de lágrimas de otros el karma”, señaló el usuario.

Frente a estas palabras, Bruno Agostini recordó que nadie sabe lo que pasa dentro de cuatro paredes. “Disculpa, pero ¿por casarse un matrimonio no puede tener antibajos o llegar al límite de terminar? Te cases o no, es una relación. Mis padres llevan 45 años juntos y no están casados”, dijo.

“¿Tú qué sabes si en ese matrimonio un día él metió la pata y ella decidió seguir luchando por la familia? Y él volvió a meter la pata y ella siguió? Y después se cansó y se fue con otro, etc etc solo sale que ella se fue con otro”, concluyó.

Finalmente, Bruno Agostini mandó un contundente mensaje. “¿Ustedes qué saben y quienes son para opinar si estuvo mal o no que ella se cansara y mirara por otro lado? ¿Qué saben lo que habrá sucedido durante tantos años?”.

