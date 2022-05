Bruno Agostini hunde a Vania Bludau: “es una mujer dañina”

Compartir Facebook

El exchico reality Bruno Agostini se enlazó con ‘Amor y Fuego’ desde España y se animó a revelar detalles desconocidos de su pasado amoroso con Vania Bludau.

“Es un tema complicado para mí por la violencia de género. Yo hablo porque a mí no me gustan las injusticias. Hablo de una mujer que fue mala y dañina conmigo, que me intentó hacer daño, cuando la historia es diferente como ella lo quiere mostrar”, dijo en un inicio.

“Primero hablaba bien de mi con todo el mundo, fue feliz esos días. ¿Por qué ella sale a hablar mal de mí? Lo ha hecho con varias personas. Mario me da pena, lo conozco hace muchos años, es un buen chico, noble y no merece lo que le está pasando en este momento. Que se habrá pasado en algún momento tenso, pues eso es otra cosa, hay que ver el contexto”,agregó.

El modelo contó que no recuerda con una sonrisa a Vania Bludau pues habría sido muy celosa. “Yo viví situaciones de agresividad con ella, pero yo fui más inteligente. Me quiso quitar el celular, íbamos dos días. Noté como que ella quería generar un conflicto, yo me quise bajar del taxi y ella me agarró del brazo (…) Otra fue que una vez entramos a Rústica y a mí me enseñaron a tratar bien a todos, al que limpia los baños, a todos, entonces le hace despectiva al camarero, ella iba de diva”, acotó.

“Es muy prepotente, han habido cosas toscas”, dijo Vania sobre Mario Irivarren

La modelo dejó entrever que el ex chico reality la habría tratado muy mal por el fuerte carácter que tiene siendo uno de los motivos por el cual la relación no funcionó.

Pues al parecer lo que le había indignado a la influencer es que Mario se haya paseado por programas de espectáculo y haya afirmado que ambos terminaron en ‘buenos términos’ cuando al parecer no fue así.

“Yo no me he presentado en ningún programa aunque me han llamado y querido pagar. Yo no he tenido la necesidad de buscar pantalla, como lo ha hecho la otra parte y si me fastidia porque tú no puedes hablar por dos personas diciendo que quedamos bien, cuando es mentira”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, la modelo recalcó muy incómoda que Mario siempre fue una persona con carácter impulsivo y complicado.

“Lo que yo he vivido, lo que yo creo y he percibido en mi relación pasada, no lo quiero volver a pasar, simplemente eso. Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No somos amigos, lamentablemente él y yo no somos amigos, puedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, agregó.

