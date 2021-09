Bruno Agostini molesto con EEG y pide se disculpen con Austin: “Su ego no le permite disculparse”

Compartir Facebook

El hermano mayor de los Agostini le dio con palo a ‘Esto es Guerra’ tras el terrible accidente que sufrió Elías Montalvo en pleno programa.

Bruno Agostini arremetió contra el productor de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo por no hacer bien su trabajo con los juegos de altura. Y de paso, recordó cuando suspendieron a Austin Palao por no querer arriesgarse en los juegos de altura.

“¿Y ustedes qué creen? ¿Que el ego tan alto de una persona le permitirá bajar la cabeza y llamar a Austin y pedirle disculpas?”, inició Bruno.

“Elías tenía dos opciones: jugarse la vida y casi quedar parapléjico o la otra opción decirle a un dictador las cosas a la cara, aunque después te expulsa y te deja sin trabajo por hablar… ¿CÓMO SE LLAMA ESO?”, expresó Agostini.

Finalmente se refirió al episodio traumático que vivió Tepha Loza al ver tan de cerca la caída de Elías. “Y aunque nadie hable de esto otro; hablaré de Tepha loza creo que es la que comienza a gritar; que desespero ver eso desde arriba y que después te toca a a ti, y te quieres bajar y no te dejan… YA SE PERDIERON LOS CÓDIGOS”, finalizó Bruno.

Tras el accidente de Elías Montalvo, uno de los nombres más sonados en redes sociales fue Austin Palao. Aquí te explicamos por qué.

Recordemos que dicho competidor salió del programa reality luego de cuestionar la seguridad de los juegos de altura. En ese instante, Austin expresó que sintió vértigo y sentía que ya se iba abajo. Asimismo, hizo un pedido: no volver a jugar más retos de altura. Esto, presuntamente, le habría costado su salida.

En esa línea, Amor y Fuego se comunicaron con la mamá de Austin, quien prefirió no ahondar en el tema. “La verdad no quiero dar ninguna declaración, como madre me solidarizo con la familia de lo que se siente por lo vivido, lo importante es que el muchacho está estable y bien gracias Dios”, afirmó.

“Y como digo, el pequeño es el que juzga y la verdad siempre sale a la luz”, agregó. “Les agradezco siempre la objetividad con la que transmitieron en su momento las cosas”, concluyó.

