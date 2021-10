Bruno Pinasco advierte sobre los paseadores de perros que pueden maltratar animales

Compartir Facebook

El conductor de televisión usó sus redes sociales para advertir a todos sus seguidores sobre los malos tratos que pueden dar los paseadores de perros.

Bruno Pinasco se ha mostrado siempre con una postura a favor de los animales y salir en su defensa cuando es necesario. Y esta vez utilizó su poder de influencer para alertar a todos los dueños de animales que contratan a paseadores de perros.

El conductor de televisión habló de un caso particular en el que pudo observar de primera mano el comportamiento de un paseador de perros. Bruno pidió a los dueños de los animalitos prestar más atención a la persona a la que le entregan sus mascotas.

“Tengan cuidado con los paseadores de perros o a quién le dan a sus animales. Siempre por el parque en mi casa hay una persona con cinco perros en su correa, y el chico está solamente mirando su celular por un rato y luego los devuelve a su casa”, escribió.

El conductor de televisión hizo hincapié en que la persona que paseaba a los animales ni siquiera hacía su trabajo. Esto porque solo los tenía quietos y no los hacía correr o jugar como debería.

“Cuando la idea es que el perro haga ejercicios, salga y pasee, pero esta persona solamente los lleva amarrados. Se queda con ellos sin moverlos en el parque y luego los devuelve a su casa”, señaló.

¿No los trata con cariño?

Bruno quiso una vez concientizar sobre el tipo de persona a la que le dan a sus mascotas porque muchas veces no se preocupan en ver lo que les hacen o no les hacen. El conductor de televisión incluso detalló que la persona que él pudo observar, no trata bien a las mascotas y los jalonea con sus correas, por lo que no se sabe qué más les haría.

“Además, los jalonea y se nota que no los trata con mucho cariño. Averigüen bien qué hacen con sus perros cuando se los llevan supuestamente a pasear”, agregó.

