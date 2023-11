Bruno Pinasco comparte el gran secreto de su eterna juventud ¿Qué dijo?

¡Reveló su gran secreto! Bruno Pinasco, el carismático conductor de «Cinescape», nos ha revelado su secreto para mantenerse eternamente joven. No te puedes perder estos detalles que te contaremos enseguida.

Bruno Pinasco cuenta el secreto de su eterna juventud

El presentador peruano, conocido por su juventud eterna, lo contó todo en una entrevista con Carlos Carlín en su canal de YouTube, ¡y su fórmula te sorprenderá! Bruno, en su estilo característico, comenzó con una broma.

Antes de ello, Carlín bromeó diciendo que quizás el presentador de TV había elegido el nombre ‘Gray’ para el protagonista de su historia por el libro ‘El retrato de Dorian Gray’, de Oscar Wilde, la historia de un hombre que vende su alma para no envejecer.

Finalmente, Bruno Pinasco reveló: «Me estoy comprando unas pastillas de inteligencia artificial, te las tomas y el filtro fluye a través de ti. Se hace un ‘glitch’… Empiezas como ‘Gollum’ y luego te tomas la pastillas», dijo Bruno, entre risas. Pero esa no es la verdadera historia, segundos después contó otra cosa.

Fuera de bromas, el secreto de Bruno es bastante más simple y saludable. Según sus propias palabras, «Quizás el té es lo que me ayuda, tiene muchos antioxidantes… Trato de hacer ejercicio, soy vegetariano, lo cual es reciente, de los últimos cinco años, supongo que también ayudará en algo… No lo sé, no tengo una respuesta exacta».

Así que, el té y una dieta vegetariana son parte de su rutina para mantenerse en forma y lucir joven.

Bruno Pinasco y su orientación sexual

¡Pero eso no es todo! Bruno también compartió un detalle muy personal sobre su orientación sexual, revelando que, en su cumpleaños, decidió hacerlo público. Él habló por primera vez sobre su orientación sexual en su cumpleaños mostrando una torta con los colores del arcoiris.

«Yo mandé a hacer la torta como broma interna nuestra (de mis amigos). Cuando estoy por subir la torta, digo: ‘Voy a tomarme una foto con ella’. Me tomo la foto y digo: ‘A la mier***’ y la subí».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bruno Pinasco (@brunopinasco)

Aunque siempre fue fiel a sí mismo, tenía preocupaciones sobre su imagen comercial, ya que era la imagen de varias marcas.

«Yo nunca he vivido escondiéndome ni aparentando nada. El tema era, uno, la relación con el canal y, dos, la relación comercial que tenía. Yo era imagen de muchas marcas. Y decía: ‘Pucha, de repente, no van a querer que haga comerciales de una cosa o que haga publicidad de esto'», afirmó.

Sin embargo, con el apoyo de amigos como Bruno Ascenzo y Ricardo Morán, se sintió seguro para dar ese paso. «Me dio mucha seguridad. Bruno Ascenzo es mi ‘hermano’ y también soy amigo de Ricardo Morán. Ellos lo hicieron en su momento. Me dijeron: ‘Tú has tu chamba, la gente te quiere por lo que eres, por tu trabajo. No va a haber problemas, tranquilo».

Entonces, en resumen, ¿cuál es el secreto de Bruno Pinasco para mantenerse joven? ¡Té, una dieta vegetariana, y autenticidad! Un mensaje que nos recuerda que mantenerse joven no solo se trata de apariencia, sino de cuidar tu bienestar interior y ser tú mismo.