«Él está agradecido y contento», Bryan Torres afirma tener buena relación con Youna y su hija

Bryan Torres rompió su silencio después del escándalo que generó Samahara Lobatón al publicar una foto familiar con su actual pareja en un proyecto del colegio de su hija excluyendo la imagen de Youna como padre de su engreída.

Es por ello que Bryan habló sobre las recientes declaraciones de Youna donde explotó contra la publicación de Samahara por haberlo minimizado cuando afirma estar al tanto de su hija y de su bienestar.

¿Son amigos?

Bryan Torres habló en el programa de ‘América Hoy’ sobre las fuertes declaraciones que ofreció Youna en sus redes sociales y es que el barbero se mostró enojado por no tener presencia en la vida de su hija y solo esté la figura de Bryan, actual pareja de Samahara.

Es así que el cantante aseveró que no entiende la reacción de Youna ya que afirmó que ambos tienen una relación cordial por el bienestar de la menor.

«Él y yo hemos hecho videollamada cuando la llevo al colegio (…) Yo no tengo ningún problema con él», empezó diciendo el amigo de Jefferson Farfán.

Incluso recalcó que Youna se ha mostrado agradecido con él por velar por el bienestar de su hija y por permitirle tener una comunicación con la menor, comunicación que inicialmente dijo era negada por parte de su madre.

«Él está agradecido y contento con que yo atienda a su hija», dijo Torres convencido de la buena relación que lleva con Youna.

Además, acotó que la publicación que hizo Samahara sobre el trabajo escolar de la menor donde no figura Youna como padre de la niña era porque le preguntaron con quienes vive y por eso solo aparecieron Samahara y Bryan en la foto.

«Pero en la foto dice, Samahara y Bryan no dice ‘mi papá’, porque yo no soy su padre», agregó.

Finalmente recalcó que la hija de Samahara es una niña feliz y no está al tanto de las redes sociales por su corta edad, además agregó que es una niña feliz desde que se levanta rechazando cualquier problema en el bienestar emocional de la menor.

¿Qué dijo Youna?

Samahara Lobatón compartió una foto del proyecto escolar de su hija, donde la misma presenta a su familia y aparece solo el nombre de la madre (Samahara Lobatón) y una imagen en donde aparece la pequeña, Samahara y Bryan Torres, actual pareja de la hija de Melissa Klug. Con esa foto Bryan aparece como la «familia» de la pequeña.

El lío se desató cuando Youna, usando su Instagram, soltó toda su rabia. «Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño», colocó como descripción de la foto que compartió.

Youna prosiguió colocando más historias, quejándose del hecho: «Es sorprendente el nivel de estupidez al que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago». Parece que la guerra está declarada.

Youna no se guardó nada y le lanzó a Samahara Lobatón acusaciones fuertes, llamándola ignorante y cuestionando su calidad como mamá. «Asco, rabia y vergüenza es lo que siento por las personas que intentan borrar mi existencia de la vida de mi hija (…). ¿Buena madre? Nada te hace ser buena madre y tu hija se dará cuenta de todo».