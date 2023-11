Bryan Torres confiesa que Samahara Lobatón maneja sus redes sociales: «Mi Instagram y mi WhatsApp»

En el mundo de los famosos, siempre hay chismes y este no es la excepción. La relación de Bryan Torres y Samahara Lobatón ha estado en el ojo del huracán después de una pelea en la calle por el celular del cantante. Todos pensaban que algo turbio se escondía en ese teléfono, ¡pero Bryan acaba de contar todo y dio un detalle sobre quién maneja sus redes!

¿Samahara Lobatón maneja las redes de Bryan Torres?

Durante una entrevista en «América Hoy,» Bryan Torres desmintió cualquier idea de que estaba siendo infiel y dejó claro que Samahara tiene acceso total a sus redes sociales. ¡Sí, lo dijo sin filtros!

«Samahara maneja mi Instagram y mi WhatsApp también porque ella contesta mis redes, es mi trabajo. Mi vida sentimental es con ella, con la que vivo, somos felices». Una confesión que dejó a todos boquiabiertos y acabó con los rumores de mensajes secretos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América Hoy (@americahoytv)

Mira también: ¡El amor todo lo puede! El romántico mensaje de Bryan Torres para Samahara Lobatón: ¿qué le dijo?

Pero, ¿qué pasó realmente en esa pelea en la calle? Bryan trató de bajar la tensión explicando que fue una «malinterpretación», algo que le pasa a todas las parejas. «Lamentablemente, en algún momento, cometimos algún error de tener una discusión afuera, una mala interpretación, como cualquier pareja, todo el mundo se pelea», aseguró.

También compartió que su mamá le recordó que todos cometemos errores en una relación. «Mi mamá me dijo: ‘Qué te pone mal, yo he hecho cosas peores con tu papá, todos los que te conocemos sabemos cómo eres'». Aunque algunas personas no están de acuerdo, Bryan parece querer normalizar la situación.

Bryan Torres se pronuncia sobre foto en donde no aparece Youna

Bryan Torres, actual pareja de Samahara Lobatón, se pronunció luego que Youna hizo un reclamo público por Instagram. El padre de la hija de Samahara Lobatón reclamó que no fuera considerado dentro de una foto familiar con su hija, y sí Bryan Torres.

El cantante explicó que la tarea de la hija de Samahara Lobatón pedía que coloquen personas que viven con ella, y Youna no vive con su hija. «En la tarea dice: ¿Quién es tu familia? ¿Con quiénes vives? y él no vive con nosotros, entiendes?», afirmó con cierta ironía.

Mira también: “Está violentando contra la menor”, Janet Barboza critica a Samahara Lobatón por publicar foto familiar con Bryan Torres

Cabe señalar que Samahara Lobatón vive actualmente con Bryan Torres, luego de oficializar su relación en agosto del 2023. Mientras que Youna se encuentra en Estados Unidos, donde busca la residencia.

Por otro lado, Bryan reveló que mantiene buena relación con Youna: «Yo he hablado con él hace poco, hemos hecho videollamada cuando la llevo al colegio, cuando la llevo en la bicicleta. Él esta agradecido y contento que yo atienda su hija, el me ha dado el respaldo, se siente tranquilo», mencionó.

En resumen, ¡la farándula está que arde! Estaremos muy pendientes de nuevas revelaciones y giros inesperados en la vida de estas celebridades. ¡No te despegues para enterarte de todo!