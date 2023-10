¿Terminaron otra vez? Bryan Torres revela las personas más importantes de su vida y omite a Samahara Lobatón

Una historia de nunca acabar, Bryan Torres al parecer habría terminado su relación nuevamente con Samahara Lobatón, a través de una publicación que lo dejó en evidencia.

Como se recuerda la parejita terminó de manera apresurada hace ya algún tiempito tras el comunicado que público Bryan en sus redes, sin embargo, contra viento y marea decidieron darse otra oportunidad.

¿Se acabó el amor?

Bryan Torres y Samahara Lobatón hace unos días presumían su amor en redes y hasta en tiktok, pues la parejita retomó su relación mucho más confiada y segura de lo que querían.

Incluso Samahara reveló que prácticamente convivía con Bryan pues todos los días se quedaba a dormir en su casa y con esto todo indicaba que las cosas se habían calmado en este par.

Sin embargo, el día de ayer Bryan usó sus redes para conversar con sus seguidores y una de ellas le preguntó quiénes eran las personas más importantes de su vida, su respuesta dejó a más de uno sorprendido.

«No tengo una especial pero las más importantes: mi abuela, mis padres, mi hija. Cada uno es especial los amo por igual», aseveró Torres.

Multiplicando por 0 a la influencer quién hace algunos meses defendía a capa y espada a Bryan de todas las críticas que recibió no solo de parte de su madre sino de otros personajes del medio.

Mira también: «Da pena, no saben a quién contratar», Magaly se burla de la nueva temporada de ‘El Gran Chef famosos’

Este mensaje del cantante podría dejar entrever que nuevamente se encuentra distanciado de la hija de Melissa Klug pues suele hacer publicaciones con doble interpretación para la especulación de los medios.

Otro indicio de que su relación de terminó es que el artista eliminó nuevamente todas las fotografías que tenía con Lobatón en su cuenta de Instagram.

No se sabe si ambos nuevamente decidieron darse un tiempo para pensar o si solo es una crisis más en su polémica y criticada relación.

Samahara manda indirecta

Por otro lado, Samahara Lobatón tampoco habría sido ajena a todo lo que dijo Bryan Torres en sus redes y es que no solo dijo que para él Samahara no es una de las personas más importantes en su vida.

Sino que aprovechó para tirarle flores a su expareja y madre de su hija a quien también elogio pues a pesar de no estar juntos ambos comparten un vínculo de amor hacia su pequeña.

«La admiro mucho y respeto, actualmente no estamos casados, pero hasta el día de hoy n ose ha roto ese lazo de amor que hay de ambos hacia nuestra hija», acotó.

Estas declaraciones tampoco le habrían gustado para nada a la influencer quien de inmediato publicó un mensaje que dejaría al a imaginación que también se encuentra en crisis con Bryan.

«Si supieras toda la magia que te espera adelante no te dolería tanto dejar atrás lo que ya no funciona», publicó la influencer en redes al parecer confirmando que su relación ya no va para mas.

Mira también: ¿Nació el amor? Fans de Brunella Torpoco y Chechito crean romance en redes

Ayer nada más se supo que Bryan Torres le habría prestado su cuenta del banco para que Samahara pueda trabajar ya que la había multado y cancelado todas sus cuentas.

Ante la necesidad Bryan Torres le cedió su cuenta para pueda seguir trabajando y cobrando con normalidad pues ambos presumían que se encontraban mejor que nunca.