Bus vuelca a pocos metros del peaje ‘Variante de Ancón’ y muere chofer

Una semana después que una cúster chocó contra en la carretera Canta-Lima y dejó 19 muertos, otro accidente enluta a más familias en el país. La madrugada de ayer, un bus de la empresa Turismo Barranca se volcó a pocos metros del peaje ‘Variante de Ancón’. El saldo: una persona fallecida y diez heridos.

Los pasajeros del vehículo, de placa B5X-952, vivieron minutos de terror por obra del conductor Rolando Javier Juárez Toledo (41), que manejaba en zigzag en la vía con destino a la capital.

“Todo pasó a las 12:50 de la mañana. Yo estaba en la cabina del peaje, cuando de pronto se escuchó como una explosión. El bus salió de su carril, se tumbó unos muros del peaje y terminó volteado”, contó César Sipiran Ramírez, operador de grúa del peaje ‘Variante de Ancón’, ubicado a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Norte.

“¡NO HAY FRENOS!”

Como acto de desesperación y buscando que la desgracia sea menor, Juárez con gritos alertó a sus compañeros de ruta.

“En la bajada con sentido al peaje me dijo que no habían frenos. Me pidió que todos los pasajeros que estaban adelante, pasen atrás y se tiren al piso”, expresó el cobrador.

TODO UN HÉROE

Juan Ocas Ramírez (49), que retornaba a Lima con su esposa y cuatro hijos, se quebró al recordar la última acción del chofer. “Fue un héroe porque con su vida cuidó las de sus pasajeros. Cuando le escuché decir a su compañero: ‘cholo agárrate, ya nos toca’, pensé en lo peor. Abracé a mis hijos, a mi mujer y luego todo dio vueltas”, recordó el padre de familia, que viajó a Barranca con los suyos de visita. Ellos se embarcaron a las 10 de la noche para llegar a Lima, descansar y pasar el domingo en una asamblea de su iglesia. Y casi no la cuentan.

RESCATE POR EL TECHO

Fueron trece personas heridas, incluidas los niños. A los viajeros se les tuvo que sacar por las dos aberturas del techo del vehículo. Luego se dispuso que sean trasladados al hospital de Puente Piedra.

Testigos comentaron que sintieron un olor a quemado en la parte posterior de la unidad, que al parecer sería ensamblada.

4 mil soles en multas

Fuentes policiales informaron que el transportista tiene una deuda de 4 mil soles por multas. La Dirección de Tránsito investiga lo ocurrido. Una de las hipótesis, aparte de la pérdida de frenos, es que el chofer haya pestañeado.

