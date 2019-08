Buscan a chofer UBER por robo en productos de más de 5 mil soles

Giancarlo Andía

Un taxista del aplicativo UBER, es acusado de robar productos de merchandising de una empresa transnacional, valorizados en más de 5 mil 200 soles. El último miércoles, el mensajero de la empresa abordó al vehículo del conductor para una carrera desde La Molina hasta San Isidro. Al llegar a su destino, el chofer arrancó a toda velocidad, llevándose la costosa mercadería.

25 minutos de viaje

“Queremos que todos conozcan su cara. No es posible que UBER permita que este tipo de sujetos trabajen con ellos y que no nos sepan dar respuestas, cuando los hechos son claros”, refiere Giselle Carpio Zúñiga, representante de la empresa víctima del robo. Ella refiere que la tarde del miércoles, su trabajador venezolano Richard, solicita el servicio de taxi por aplicativo, para movilizarse desde la avenida La Encalada, hasta la cuadra 1 de la calle Miguel Dasso. “El mensajero me cuenta que sube las dos cajas con los productos en la maletera y parten a San Isidro. En todo el tramo refiere que el conductor identificado según UBER como Jorge Leonardo, le habla de las cosas por conocer en Perú. El viaje duró poco más de 25 minutos”, señala Giselle.

Vehículo se detiene

Todo cambia una vez que llegan a Miguel Dasso. Entonces, Jorge Leonardo, detiene el vehículo, para que Richard baje en busca de la mercadería. El trabajador se dispone a abrir la maletera, cuando el taxista arranca a toda velocidad su carro para huir. “Me indigna tanto que nos hayan hecho esto. Uno confía en estos servicios y tienen choferes así. El muchacho corrió desesperado tras del auto, pero este huye con rumbo desconocido”, exclama Giselle.

Cámaras de seguridad

La agraviada denunció lo ocurrido en la comisaría de Orrantia y espera que la Municipalidad de San Isidro le facilite las cámaras de seguridad del distrito a fin de identificar la placa del vehículo.

El dato

“No sé si recuperemos los productos. Son más de 5 mil soles, pero si me interesa que lo identifiquen y capturen”, señala.