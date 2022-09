Byron Castillo habría confesado que es colombiano: ¿Perú al Mundial?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Byron Castillo podría meter en graves problemas a la Selección Ecuatoriana, luego de que se filtrara un audio donde él asegura que es colombiano.

El desenlace de la historia se conocerá el jueves 15 en audiencia FIFA. (Foto: Web)

¿Otra vez al Mundial por mesa? Un giro total estaría por darse en el Mundial Qatar 2022. El diario “Daily Mail” publicó documentos y audios que demostrarían que Byron Castillo en realidad es colombiano y no ecuatoriano. Por lo tanto, el futbolista habría cometido una grave infracción que terminaría perjudicando a la Selección Ecuatoriana de cara al Mundial Qatar 2022.

El diario británico publicó una entrevista que data del año 2018, la cual fue realizada por el jefe de la Comisión Investigadora de la FEF. En ella se escucha decir a Byron Castillo algunos datos que no coinciden con sus papeles ecuatorianos.

También puedes leer: Carlos Bustos no es más entrenador de Alianza Lima

Cuando le consultan “¿cuándo nació?”, el respondió “en el 95″. Luego le cuestionan respecto al año de su cédula y replica que la tiene inscrita en el “98″. También admitió que sus nombres reales son “Bayron Javier Castillo Segura” cuando en Ecuador se encuentra registrado como Byron David Castillo Segura.

El jueves 15 de septiembre se realizará la audiencia virtual de apelación del caso Castillo tras un nuevo reclamo de Chile en la FIFA. No obstante, el deportista se ausentará. “No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar”, manifestó su abogado Andrés Holguín en diálogo con radio La Redonda.

Mira aquí:

DailyMail de Inglaterra: Ecuador podría ser expulsado del próximo mundial. Reporte incluye audio donde Byron Castillo reconocé tener cédula falsa y haber nacido en Colombia. El medio inglés habla de pasaportes falsos, multiples identidades y encubrimientopic.twitter.com/w5qM07EXYA — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 12, 2022

¿Cuáles son los escenarios posibles por el caso Byron Castillo?

La Comisión de Apelaciones de la FIFA debe pronunciarse este jueves, según indica Daily Mail. La idea de la Selección Chilena es reemplazar a Ecuador en el Mundial. En ambos enfrentamientos entre las selecciones, Byron Castillo tuvo participación. Por ello, los chilenos esperan que FIFA les otorgue dos triunfos por 3-0 a su favor.

En consecuencia, el elenco que actualmente entrena Eduardo Berizzo pasaría de la séptima casilla a la cuarta, por delante de la selección peruana por diferencia de goles e iría a Qatar 2022.

No obstante, Daily Mail abre otro escenario: “Perú sería el otro beneficiario potencial si Ecuador simplemente es expulsado con todos sus partidos perdidos, ya que terminó quinto en la tabla”.