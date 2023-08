¿En la dulce espera? ‘Cachaza’ estaría esperando su primer hijo con André Bankoff

Carol Reali mejor conocida como ‘Cachaza’ estaría embarazada, así lo dio a conocer el programa «Amor y Fuego» en su último avance.

Cómo se sabe, Cachaza tiene una relación con el brasileño André Bankoff con quien presume su amor en redes.

¿Se agranda la familia?

En el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se mostró la noticia bomba en su cuenta oficial de Instagram. Y es que, al parecer, la modelo habría decidido dar uno de los pasos más importantes de su vida.

Todo se originó a raíz de una sospechosa fotografía que la habría dejado al descubierto.

En la instantánea se le puede ver con un largo vestido, sin embargo, una leve pancita despertó la duda de usuarios.

«Bellísima, pero ¿Me pareció o está embarazada?», «¿Si parece un embarazo?, «¿Estás embarazada?», «¿Embarazo o solo está inflamada?», comentaron algunos cibernautas.

Cachaza responde

Ante la fuerte ola de rumores, la ex chica reality fue cuestionada por los reporteros de «Amor y fuego», en donde se puede ver que se descubre la pancita para dar a conocer una noticia.

Como se recuerda cachaza y André han venido publicando videos en tik tok de cómo sería su vida si fueran padres.

Pues hasta el momento vienen siendo una pareja sólida que tendría planes de un matrimonio en el futuro.

Le desea lo mejor a Rafael

Por otro lado, recientemente la ex chica reality fue cuestionada sobre el acercamiento que existe entre su ex, Rafael Cardozo y Rosángela Espinoza.

La modelo solo tuvo palabras positivas para la polémica parejita.

Mira también: ¡Los mandó lejos! Christian Cueva tuvo duro cruce con hinchas de Alianza Lima

«Le deseo lo mejor y espero que sea verdad porque con los sentimientos no se juega», dijo la influencer.

Cómo se recuerda Cachaza y Rafael estuvieron juntos por aproximadamente 12 años.

¿Cómo se conoció con André?

De acuerdo a la historia que ha contado la modelo confesó que conoció a André Bankoff en un evento en Brasil.

“¿Cómo lo conociste?”, consultó el curioso hombre de prensa. “Lo conocí en Brasil en un evento, él es actor, he visto bastante cosas, actúa muy bien”, dijo ‘Cachaza’.

En una entrevista cuando recién salía con el modelo confesó que quería llevar las cosas de manera tranquila sin presiones.

Mira también: ¿Indirecta? Mariana de la Vega comparte romántica canción en redes: “Tú y yo ardemos en llamas”

“Creo que sí, nos estamos conociendo, que fluya”, respondió. “Estamos saliendo, no debemos nada a nadie, no estamos escondiendo nada, me parece una linda persona y estamos viendo a ver qué pasa”, agregó.

La pareja aprovecha para publica su amor en redes sociales, además que vienen recibiendo el apoyo de sus y personajes del espectáculo.