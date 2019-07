Cacho responde a Karen Schwarz: “Queda una batalla más”

Carlos Cacho respondió a Karen Schwarz e indicó que la batalla legal continua para defender su inocencia sobre la sentencia de 3 años de prisión suspendida y el pago de 60 mil soles del juicio por el delito de violación a la intimidad que le entabló el cantante Ezio Oliva por –supuestamente- difundir un video sexual de él.

El conductor de #YoCarlos salió al frente de las declaraciones que diera Karen Schwarz y el abogado del cantante, Julio Rodríguez, y remarcó que no confundan al público pues en ningún momento difundió un video íntimo de Ezio. Además adelantó que ayer su abogado José Urquizo presentó los documentos que fundamentan el Recurso de Nulidad que ha pedido sobre la sentencia de la Sexta Sala Penal de Reos Libres.

“Nosotros hemos interpuesto un recurso de nulidad que se presentó el 2 de julio, la sentencia fue el 28 de junio seguro ella (Karen) recién se entera porque yo ya sabía de eso, hoy se ha hecho la argumentación del por qué se está pidiendo la nulidad de este caso. Yo todavía no he terminado”, aseveró el popular maquillador y conductor de Exitosa TV que aclaró que le ganó el juicio por difamación que le entabló Ezio y no porque el caso expiró como dijo su abogado en el programa ‘Mujeres al mando’.

“A mí se me hizo dos juicios, son dos procesos. Se ha terminado uno, el que era Ezio versus Carlos Cacho, y no mientan pues no es porque el juicio expiró sino porque se demoraron en apelar la sentencia donde se me declaró inocente. Ellos se descuidaron… ahora este juicio (por difamación) es Ezio versus Carlos Cacho y Danny Tsukamoto (su exproductor). Queda una batalla más”, afirmó Cacho.

En el documento presentado ayer en el Poder Judicial, el abogado de Cacho pide impugnar la sentencia y llevar el caso a la Sala Penal de la Corte Suprema donde espera que su defendido sea absuelto de los cargos que se le imputan.(Ketty Cabrera)