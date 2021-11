Cachuca afirmó que lo sacaron de la Teletón: «No entiendo la actitud de algunos músicos»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No fue bienvenido el rockero conocido como ‘Cachuca’ a la última Teletón realizada el pasado 6 de noviembre y es que al parecer algunos músicos condicionaron condicionaron su asistencia.

El líder de Los Mojarras, Hernán Condori , popularmente llamado ‘Cachuca’ comenta a los medios que no pudo estar en la Teletón a pedido de artistas rockeros que según el músico tienen diferencias con el cantante.

«No entiendo la actitud de algunos músicos pues reclamaron diciendo que ‘si Cachuca toca, no me presento’ y me sacaron de la Teletón, que es un evento de ayuda social, de compromiso para los que necesitan», dijo en un inicio el artista nacional.

Sin embargo, el músico afirmó que no se dejará desanimar por los malos deseos de otras personas con respecto a su carrera musical pues según el cantante tiene al rededor de 40 años en el mundo de la música.

«Pero ya estoy acostumbrado a eso, tengo 40 años en la música, pero sigo entero y feliz porque el público me quiere», dijo ‘Cachuca’.

Y es que el líder de los Mojarras ha logrado ganarse el cariño de miles de peruanos tanto dentro como fuera del país por su talento para la música y por representar un estilo de música de en el Perú.

Nuevos lanzamientos

Por su parte Cachuca comentó que esta próximo a lanzar un nuevo tema musical que trata sobre la infidelidad un tema que ya es bastante recurrente en el mundo del espectáculo actual.

«Ya tengo un tema nuevo ‘No tengo tiempo para serte infiel’, cuya letra dice: ‘no tengo tiempo para engañarte, no tengo tiempo para tonterías, yo te quiero siempre bien”… y lo hice porque estoy cansado de que las canciones insulten a la mujer y que la agredan. Me gusta el reguetón, el vacilón, pero se puede usar el cerebro para componer cosas mejores. También, escribo otros temas sobre lo que viví con el Covid», finalizó el rockero.

Mira también: Macarena Gastaldo sufre robo en Miami: “Me robaron mi cartera Louis Vuitton”

Como se sabe el pasado sábado 6 de noviembre el evento social para miles de personas y niños que necesitan rehabilitación por diversos motivos de salud recaudó un total más de 1 millón y medio de soles en sus primeras dos horas de transmisión.

Diversos personajes del medio participaron ya sea animando la iniciativa o presentando sus shows musicales para que más personas puedan colaborar.