‘Cachuca’, cantante de ‘Los Mojarras’ necesita urgente una cama UCI

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

‘Cachuca’, el vocalista de la increíble banda de rock peruano ‘Los Mojarras’ necesita urgente una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según la hija de ‘Cachuca’, el cantante se encuentra en el hospital Bravo Chico desde el martes 18 del presente mes.

Recordemos que, desde el mes de Junio, ‘Cachuca’ viene luchando contra la COVID-19.

Él comentó hace un tiempo que había perdido a su padrastro y también a su hermano, quienes también se contagiaron de este virus.

“A mí no me daba y cuando me empezó a dar, fue de forma gradual. Todos ya habían pasado (por esta enfermedad), algunos murieron y yo estoy saliendo ileso” preciso el cantante aquella vez para los medios.

Cabe resaltar que su esposa también se contagió con este mal. Aquella vez se hablaba de su recuperación y que pronto contaría su testimonio de supervivencia “en medio de esta desgracia donde los pobres son más solidarios que los ricos”. “He sobrevivido en medio de la muerte y he visto como este cóctel de COVID-19 y corrupción ha sido fatal para todo el pueblo”, puntualizó conmocionado.

De momento, se desconoce el estado exacto del cantante, pero confiamos en una pronta recuperación. ¡Fuerza ‘Cachuca’ y pronta recuperación para ti!

MIRA TAMBIÉN: Paraguay: Decretan toque de queda en Asunción y departamento Central