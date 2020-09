“Cachuca” deja Unidad de Cuidados Intensivos por mejora contra Covid-19

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Buenas noticias para el mundo de la música. El cantante de “Los Mojarras”, Hernán Condori “Cachuca” logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hipólito Unanue, después de estar por unas semanas luchando contra la Covid-19.

A través de una publicación en Facebook, la esposa de “Cachuca”, Elizabeth Odar, informó la situación de su esposo y la sorpresa que se llevó al visitarlo. Aunque el cantante de “Los Mojarras” ya dejó UCI, eso no significa que se haya vencido al virus. No obstante, es un paso grande en su lucha.

“Hoy, sábado 26 de setiembre, quiero una vez más dar gracias a Dios por todas las señales que nos pone a diario y hoy no fue la excepción. Fui al hospital como siempre a ver qué necesitaba Hernán y me dio el regalo y la gran bendición de poder verlo. Lo pasaron a UTI, lo acaricié, le hice sus masajitos en la cabeza que tanto le gusta y él me sonrió”, mencionó Elizabeth.

También te puede interesar: Yaco Eskenazi: “Con Nicola teníamos mucha química. Le gustaba ser Robin”

La esposa del popular “Cachuca” insistió a todos que continúen mandando buena vibra y fuerzas para que el líder de “Los Mojarras” supere completamente el coronavirus y deje el hospital para retomar con su familia.

“Les pido que sigamos haciendo fuerza a través de la oración, que mi amado Hernán tanto necesita porque aún su estado es muy delicado. Gracias a Dios y a todos ustedes. Sigamos diciendo: ¡Fuerza, ‘Cachuca’, levántate!”, señaló.

Los comentarios de la comunidad rockera peruana no demoró en pronunciarse, agradeciendo a Elizabeth que continúe informando la situación de “Cachuca”.

También te puede interesar: Daniela Darcourt sorprende cantando junto a su madre