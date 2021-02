‘Cachuca’ fue dado de alta y celebra cumpleaños junto a su familia

Compartir Facebook

No nos descuidemos. Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’ cumplió este domingo 21 de febrero, un año más de vida y lo pasó en casa con su familia. Con un mejor semblante y cómodo, el querido cantante sigue recuperándose de los estragos de la COVID-19.

Pequeño compartir

En una publicación en Facebook, se observa a ‘Cachuca’ contento y rodeado de sus familiares junto a su pequeña torta. Este pequeño compartir alegró a muchos de sus seguidores, quienes día a día velaban por su mejora y pronta recuperación.

“Gracias Dios bendito un año más que nos permites estar juntos gracias por ser misericordioso y escuchar nuestras oraciones sinceras, gracias a nuestra madre María y a todos por estar con nosotros”, se lee en la publicación de la esposa de Hernán.

“Feliz cumpleaños amor, te amamos tu familia con mucho cariño respeto y siempre estaremos a tu lado hasta que Dios así lo permita”, finalizó.

Foto: Captura Facebook – Los Mojarras

Se arrepiente por concierto

Como se recuerda, hace unas semanas, el líder de ‘Los Mojarras’, hizo un mea culpa, pues recordó su paso por el Hospital Hipólito Unanue, tras haber estado más de 90 días en UCI.

“Ese día hicimos una ‘cevichada’ porque necesitamos dinero para el proceso de recuperación de mi esposo, él no está trabajando y no hay con que sustentar ahorita. Pero lo hicimos para que la gente lleve, pero no pensamos que se iban a quedar y la gente pedía saludarlo. A Hernán le ganó las ganas de cantar unas canciones, nosotros le decíamos ponte protector, pero estaba muy emocionado y salió a cantar”, comentó Elizabeth Odar esposa de ‘Cachuca’.

