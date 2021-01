‘Cachuca’ se arrepiente de haber realizado concierto en plena vía pública

Compartir Facebook

Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, realizó un concierto a las afueras de su vivienda en el Jirón Chiquián en el distrito de El Agustino el pasado 1de Enero, congregando a decenas de personas que consumían bebidas alcohólicas en plena vía pública, y quienes no usaban la mascarilla, ni mucho menos respetaban el distanciamiento social.

Ante esto, el líder de ‘Los Mojarras’, hizo un mea culpa, pues recordó su paso por el Hospital Hipólito Unanue, tras haber estado más de 90 días en la Unidad de Cuidado Intensivos por ser víctima del coronavirus.

“Ese día hicimos una ‘cevichada’ porque necesitamos dinero para el proceso de recuperación de mi esposo, él no está trabajando y no hay con que sustentar ahorita. Pero lo hicimos para que la gente lleve, pero no pensamos que se iban a quedar y la gente pedía saludarlo, a Hernán le ganó las ganas de cantar unas canciones, nosotros le decíamos ponte protector, pero estaba muy emocionado y salió a cantar”, comentó Elizabeth Odar esposa del rockero.

Ante la segunda ola del COVID 19, la compañera de ‘Cachuca’ dice que tomarán todas las precauciones para que el cantante no se vea nuevamente afectado por este virus.

“Nosotros hemos hecho mea culpa, sabemos que metimos la pata, por ahora vamos a vender sus polos de ‘Los Mojarras’, hemos aprendido de la lección porque ahora hay temor ante el nuevo rebrote, y debemos de estar alertas, prometemos no volver a cometer el mismo error y cuidar de mi esposo y de nosotros mismos”, precisó.

