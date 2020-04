Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra y este año se cumplen 50 años de este homenaje, pero además estamos viviendo circunstancias sin precedentes, porque como nos hemos quedado en casa, a calidad del aire ha mejorado o hemos visto cómo las aguas del mar se vuelven claras. Mientras todo ello nos invita a reflexionar, te dejamos algunos datos fascinantes sobre el planeta al que llamamos nuestro hogar.

1-La Tierra no es una esfera perfecta

Habitualmente se representa a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero esa no es su forma precisa. La Tierra está achatada en los polos, lo que se conoce como esferoide oblato. Y es que, el efecto de la gravitación y de la fuerza centrífuga producida por la rotación sobre su eje genera el aplanamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial.

2-El agua cubre más del 70% de la Tierra

En la Tierra, el agua se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. Además, cubre las tres cuartas partes de la superficie en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. Estos últimos contienen alrededor del 97% de toda el agua del planeta.

3-La frontera entre la Tierra y el espacio está a 100 km de altitud

Se considera que la frontera entre la atmósfera y el espacio es llamada Línea de Kármán, que está a 100 km sobre el nivel del mar. El 75% de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 km de altura desde la superficie del mar.

4-La Tierra es un planeta de hierro

La Tierra es el más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar. Los elementos químicos más presentes son el hierro (alrededor del 32%), el oxígeno (alrededor del 30%), el silicio (alrededor del 15%). Los científicos creen que el núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro (alrededor del 88%).

5-La Tierra es el único planeta conocido con vida

La Tierra es el único cuerpo astronómico en el que hemos podido constatar que hay vida.

Actualmente existen alrededor de 1,2 millones de especies de animales catalogadas, aunque los científicos creen que ese es solo un pequeño porcentaje. La Tierra se formó hace unos 4,500 millones de años y la vida ha estado presente gracias a sus propiedades físicas, su historia geológica y su órbita.

6-La gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra

Como nuestro planeta no tiene realmente la forma de esfera y además, el suelo terrestre es irregular y la masa no se distribuye de forma perfectamente homogénea, por ello hay variaciones en el valor del campo gravitatorio. Así, al irnos desplazando desde el ecuador hacia los polos, aumenta la intensidad del campo gravitatorio, aunque no nos damos cuenta.

7-La Tierra es un planeta de extremos

Nuestro planeta está lleno de contrastes. La variedad de sus áreas geográficas y sus climas, hace que prácticamente cada región tenga sus propias particularidades. El lugar con la mayor temperatura jamás registrada se encuentra en el Valle de la Muerte en EE.UU., donde el 10 de julio de 1913 el termómetro subió hasta los 56,7 °C. En el otro extremo se encuentra la Antártica. En la estación Vostok un 31 de Julio de 1983 los instrumentos de medición llegaron a marcar unos −89,2 °C.

8. La estructura viviente más grande de la Tierra

La Gran Barrera de Coral, situada frente a las costas de Australia, es la mayor estructura única formada por organismos vivos del planeta, hasta el punto de que es la única que puede verse desde el espacio. Se extiende por más de 2,000 kilómetros y acoge a miles de especies marinas.

9-La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas

El movimiento de estas placas hace que la superficie de nuestro planeta esté en constante cambio.

Además, son las responsables de la formación de montañas, de la sismicidad y del vulcanismo.