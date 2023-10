«Cada vez queda peor» Filtran chats de Jossmery Toledo criticando a Rosa Fuentes

A través de redes sociales, muchos internautas criticaron a Jossmery Toledo por sus duros comentarios contra Rosa Fuentes, la madre de los hijos de Paolo Hurtado. Recordemos que hace pocos días se filtraron varias conversaciones entre el futbolista y la modelo en donde se evidenciaba la infidelidad del pelotero. Por si fuera poco, ambos estuvieron en reconocidos programas televisivos para ser entrevistados y hablar sobre el tema. Esto causó la crítica de muchos internautas en redes, pues con cada filtración de nuevos chats, tanto la imagen de Paolo Hurtado como Jossmery Toledo se denigraba. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jossmery Toledo criticando a Rosa Fuentes

En la plataforma virtual de TikTok muchos internautas se fueron en contra de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado. Luego de que se filtraran conversaciones entre ambos se dejó en evidencia la infidelidad del futbolista hacia su esposa Rosa Fuentes. Por si fuera poco, ambos salieron a hablar frente a cámaras y contaron toda su verdad al respecto. Sin embargo, mientras más detalles revelaban en contra del otro, más se denigraban como personas.

Ahora, se puso en evidencia una conversación en donde la modelo estaría hablando mal de Rosa Fuentes, quien es la madre de los hijos de Paolo Hurtado. «Mira la diferencia entre tu mujer y yo. Qué ridiculez», se puede leer en uno de los mensajes de la modelo. Por este motivo, se levantó la polémica sobre los comentarios de la modelo hacia la expareja de Paolo Hurtado.

La extombita habría tenido romance con otro futbolista casado

La conductora Magaly Medina no pudo revelar el nombre del futbolista con el que Jossmery Toledo habría tenido un amorío, pues Paolo Hurtado no se lo autorizó a la periodista. Por eso, la conductora de televisión solo atinó a dar algunas pistas. Ella mencionó que el jugador era un hombre casado y que se mostraba a menudo con su esposa.

«Hay otros más en esa lista, que yo no voy a decir, tendrías que decirlo tú en todo caso, porque supongo que son amigos tuyos. Hay un jugador seleccionado que es casado, que ella (Jossmery) te acepta que ha estado con él», dijo Magaly. «Sé de quiénes se trata (los jugadores nombrados por Josmery), pero el que más me asombró fue un jugador de la selección peruana que tiene esposa, se luce con la esposa en todo evento, en toda fiesta. Eso es lo que a mí más me asombró», finalizó la popular ‘Urraca’.